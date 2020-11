Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de nieuwere iPad Air en de superkrachtige iPad Pros misschien wat meer in de schijnwerpers komen te staan, vormt de standaard iPad nog steeds de kern van het tabletassortiment van Apple.

Met een redelijkere prijs en verwerkingskracht die nog steeds meer dan genoeg is om te verwerken wat de meeste mensen ervan willen, is het een geweldige tablet die terecht legioenen fans over de hele wereld heeft.

Het is ook, zoals veel Apples technologie, zelden verdisconteerd - wat een paar deals maakt die Best Buy zojuist live heeft gezet, de moeite waard om te benadrukken. Deze staan op de nieuwste versie van de tablet.

Op dit moment kun je de 128 GB Wi-Fi-versie van de iPad kopen voor slechts $ 359,99 , een besparing van $ 70 van $ 429,99 bij Best Buy. Als alternatief, als u het niet erg vindt om de opslagruimte te verkleinen, kunt u kiezen voor de 32 GB-versie voor slechts $ 279,99 , een daling van $ 329,99 en dus met een kleinere marge.

Hoe dan ook, je krijgt de beste gebruikerservaring voor tablets op hardware die erg mooi en elegant is, vooral als je een Apple Pencil hebt om mee te koppelen.

Of je het nu leuk vindt om tv en films in bed te kijken, wat licht admin- of websurfen te doen, of een ander aantal dingen, het zal waarschijnlijk de rekening passen.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.