Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is nog maar heel kort uit, maar Apples nieuwe en opnieuw ontworpen iPad Air is nog steeds niet immuun voor Black Friday-deals, zo lijkt het.

Amazon heeft een gezonde $ 40 korting gekregen op de 64 GB-versie van de nieuwe tablet, een smakelijke korting van 7%, wat betekent dat je de Air kunt pakken voor $ 559, - in plaats van $ 599, - .

Dat zou op elk moment van het jaar een stevige korting zijn op een Apple-tablet, maar gezien hoe recent de Air is uitgebracht, en hoe onder de indruk wij en andere recensenten ervan zijn, is het de moeite waard om erop te springen.

De nieuwe Air heeft de designesthetiek van de iPad Pro-lijn, maakt een enorme sprong voorwaarts en ziet er absoluut fantastisch uit in het proces, en met de nieuwste chip en componenten, doen we ons praktisch afvragen voor wie de iPad Pro tegenwoordig zelfs is .

squirrel_widget_2670462

Voorlopig lijkt het erop dat leveringen een beetje vertraagd zijn terwijl de voorraad de deal inhaalt, maar we raden je toch van harte aan om vooruit te bestellen terwijl deze prijs actief is - wat waarschijnlijk niet te lang zal duren!

Er zit ook een nieuwe Touch ID-knop aan de zijkant, wat een erg handige manier is om het ontbreken van Face ID te omzeilen, terwijl de schermgrootte naar onze mening precies goed is voor de meeste mensen. We zouden zeggen dat dit de perfecte iPad is voor bijna iedereen die nu iets wil kopen, dus het feit dat er korting op is, is een echte bonus.

Bekijk hier de rest van onze tabletaanbiedingen deze Black Friday , als je op zoek bent naar meer modellen.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.