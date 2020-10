De superkrachtige Apple iPad Air is eindelijk te koop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwe iPad Air van Apple is nu in de uitverkoop. Het is een maand geleden dat het werd onthuld naast de nieuwe 8e generatie iPad en Apple Watch Series 6 en sommige mensen vroegen zich af waarom een pre-order niet eerder was geopend.

We hadden echter verwacht dat het rond dezelfde tijd als de nieuwe iPhone 12 in de uitverkoop zou komen en dat is juist gebleken, nu de iPad Air nu zowel in de VS als in het VK kan worden besteld.

De iPad Air deelt - net als het model van vorig jaar - overeenkomsten met de iPad Pro-lijn. Het heeft een krachtige nieuwe A14 Bionic-processor, 10,9-inch (2.360 x 1.640) scherm, 12 MP camera aan de achterzijde, 7-megapixel FaceTime HD-camera, lijkt ook veel op de iPad Pro-serie en heeft net als die tablets USB-C.

Er is geen Face ID, maar in plaats daarvan heeft Apple Touch ID-ondersteuning ingebouwd in de aan / uit-knop, wat een interessante ontwikkeling is. Het wordt geleverd in vijf kleuren, waaronder het gebruikelijke zilver en grijs, plus roze, groen en blauw.

Het ondersteunt Apple Pencil - het model van de tweede generatie met magnetische bevestiging en draadloos opladen - plus ondersteuning voor hetzelfde Magic Keyboard als de iPad Pro 11, hoewel die add-ons de prijs een beetje zullen opdrijven.

Voor veel mensen is dit alles wat ze nodig hebben van een iPad.

Geschreven door Dan Grabham.