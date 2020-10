Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Weet je nog dat Apple vorige maand een evenement organiseerde en een glimmende nieuwe iPad op instapniveau voor 2020 lanceerde? Nou, je kunt het al ophalen met een kleine maar waardevolle besparing, dankzij Amazon Prime Day.

Ondanks dat hij iets meer dan een maand oud is, heeft de goedkoopste versie van de nieuwe iPad een kleine korting gekregen - ideaal voor Prime-leden die Apples pre-order hebben gemist of uitgesteld.

Hoewel er nog geen beweging is op de hogere niveaus van de nieuwe 10,2-inch iPad, is de Space Grey / 32GB / Wi-Fi-editie geknipt van $ 329 naar $ 299 .

• Zie de Apple iPad 10,2-inch (8e generatie) deal bij Amazon

Nu weten we dat deze korting van $ 30 niet de wildste deal is die beschikbaar is tijdens het huidige besparingsfestival - om die te zien, kun je de beste Amazon Prime-deals bekijken - maar het is simpelweg significant vanwege hoe nieuw de iPad is.

Dus, als deze kleine korting genoeg is om u te helpen overwegen wat misschien wel het beste instapmodel tablet op de markt is, wat krijgt u dan precies met de 2020-editie?

• Lees onze recensie van de Apple iPad (8e generatie)

Nou, met een nieuwe A12 Bionic-chip en ondersteuning voor Apple Pencil 1 krijg je een iPad die de nieuwste software kan bijhouden - een die het meest geschikt is om met apps te spelen, tv-programmas te kijken en (dankzij Smart Connector) door een Bluetooth-toetsenbord aan te sluiten en af en toe wat te typen.

Het is onwaarschijnlijk dat dit model, of welke andere dan ook, vóór Black Friday opnieuw zal worden verdisconteerd - en zelfs dan zijn er geen garanties. Dus voor wie op zoek is naar de nieuwste Apple-tablet op instapniveau, is dit echt een solide besparing.

Geschreven door Conor Allison.