Geruchten over Apple iPad Pro 2021: specificaties, kenmerken, nieuws en releasedatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft eerder dit jaar de nieuwe iPad Pro- lijn onthuld en onlangs hadden we de iPad Air en een nieuwe 8e generatie iPad op instapniveau.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPad Pro-modellen van de volgende generatie die naar verwachting in het voorjaar van 2021 worden gelanceerd, een jaar na de laatste vernieuwing.

Hetzelfde ontwerp verwacht

We verwachten niet dat de nieuwe iPad Pro volledig zal worden vernieuwd - het is waarschijnlijker dat er verbeterde interne onderdelen zullen zijn - zie hieronder - en een nieuw scherm.

Mini-LED-displays genoemd

Er zijn verschillende rapporten die suggereren dat Apple Mini-LED-displays zou kunnen gebruiken voor sommige modellen van de volgende generatie iPads. We geloven nu dat dit begin 2021 naar de iPad Pro-lijn zal komen.

Verbeterde versie van de Apple A14-processor van de nieuwste iPad Air

De nieuwste iPad Air wordt geleverd met de A14-processor en we verwachten dat er een bijgewerkte versie van die chip naar de iPad Pro komt, misschien zoals

Het is waarschijnlijk dat er Wi-Fi en Cellular en alleen Wi-Fi-opties zijn van beide iPads, maar er kan een omschakeling zijn naar ondersteuning van zowel 5G als 4G - wat we verwachten van de iPhone 12 . We verwachten een vergelijkbare opstelling in termen van opslagmodellen als de huidige modellen.

iPadOS 14

iPadOS 14 werd in juni onthuld en in september gelanceerd, dus dit zal op elke nieuwe iPad Pro voorkomen. Lees er meer over in onze aparte rubriek .

iPadOS 14 introduceert een zijbalk in apps, zodat je bestanden gemakkelijker kunt slepen en neerzetten, terwijl er ook dezelfde widgets zijn die je in iOS 14 kunt krijgen. Maar het ondersteunt geen App Gallery die we hebben gezien in de nieuwe iPhone-software .

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende iPad-modellen.

De volgende generatie van de iPad Air en de iPad op instapniveau werden onthuld tijdens het speciale evenement van Apple naast de Apple Watch Series 6 en SE.

Het lijkt erop dat we alle niet-Pro-iPads zullen vernieuwen - A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429. Dat lijkt heel erg op een verfrissing en herschikking van de complete line-up, mogelijk met uitzondering van de iPad mini. De modelnummers zijn gespot in de EEC-database waar apparaten worden geratificeerd voor verkoop in Rusland en andere landen.

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie van Apple werd ook aangekondigd dat game-ontwikkelaars het trackpad en toetsenbord van de iPad (en muisbesturing) in toekomstige titels kunnen ondersteunen. Extra gamepads worden ook ondersteund, waaronder de Xbox One Elite 2 draadloze controller en de toegankelijke Xbox Adaptive Controller.

Net als iOS 14 werd de nieuwe versie van iPadOS aangekondigd op de ontwikkelaarsconferentie van Apple en bevat hij gegevensrijke widgets en andere verbeteringen. Maar iPadOS gaat verder dan iOS en veel apps hebben nu een zijbalk zodat je ze gemakkelijker kunt slepen en neerzetten, bijvoorbeeld in Muziek en Bestanden.

Veel apps hebben ook een nieuw Tools-menu bovenaan het scherm om onderaan ruimte vrij te maken. En ook in iOS en iPad OS nemen inkomende oproepmeldingen niet langer het hele scherm in beslag, zodat je ze gemakkelijk kunt negeren als je aan iets anders werkt.

Het gerucht over het MiniLED-display bestaat al een tijdje, maar dit rapport is een beetje anders omdat het zegt dat de 2021 iPad Pro zal bogen op de Qualcomm X55-modem voor 5G mobiele connectiviteit in plaats van 4G LTE. Ze zullen ook een nieuwe A14X-processor hebben, wat geen grote sprong voorwaarts is om te vermoeden.

TF Securities-analist Ming-Chi Kuo suggereert dat er een nieuwe 10,8-inch iPad zal zijn (vermoedelijk ter vervanging van de iPad Air) en een nieuwe iPad mini die tussen de 8,5 en 9 inch zal klokken. Dat betekent dat het een scherm zou hebben dat minstens een halve inch groter is dan het huidige iPad mini-display.

Analist Ming-Chi Kuo suggereert dat een nieuwe iPad met Mini-LED kan worden uitgesteld tot begin 2021. Dit is misschien niet om een andere reden dan dat we al een iPad Pro-vernieuwing hebben gehad in 2020 en daarom is het logisch om dingen uit elkaar te houden, want de iPad Pro krijgt de meeste kans om het nieuwe scherm te krijgen. Op dat moment wordt waarschijnlijk een nieuwe iPad Pro uitgebracht met 5G aan boord.

Dit rapport - via 9to5Mac - suggereerde dat aankomende iPad-schermen zullen overschakelen naar Mini-LED en dat andere producten hetzelfde zullen doen, waarbij de MacBook Pro 16-inch in 2020 ook overschakelt naar de geüpgradede technologie, mogelijk tegelijkertijd met een MacBook Pro 14-inch wordt gelanceerd om de huidige 13-inch te vervangen.

Er werd ook gesuggereerd dat nieuwe iPads kunnen worden gebaseerd op een verbeterde Apple A14X-processor.

Zou Apple in de toekomst een tactiel touchscreen-toetsenbord op zijn iPads kunnen hebben? Een patent, ontdekt door Patently Apple , toont een haptische technologie van de volgende generatie die bekend staat als Static Pattern Electrostatic Haptic Electrodes. Er kunnen verschillende voltages worden toegepast waardoor typen op het apparaat anders aanvoelt.

De site zei dat dergelijke inspanningen zouden kunnen betekenen dat touchscreen-toetsenborden in de toekomst mogelijk het gevoel van meer traditionele toetsenborden kunnen nabootsen - zelfs met concaaf aanvoelende toetsen - zodat gebruikers hun plaats op het toetsenbord kunnen vinden zonder ernaar te kijken .

Geschreven door Dan Grabham.