Bewijs wordt bevestigd voor mini-LED-display op de 2021 iPad Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hadden lang verwacht dat de iPad Pro-reeks voor 2021 zou worden geleverd met een mini-LED-display.

Nu hebben we nieuwe informatie van Apple-analist Ming-Chi Kuo dat mini-LED dichter bij komt en, wat meer is, het zal het eerste Apple-apparaat zijn met een mini-LED-display.

Dat sluit de eerste Mac op basis van Apple Silicon uit, waarvan we verwachten dat deze in de MacBook Air-klasse zit. We denken dat het product in oktober of november bij ons zal zijn. Eerder gaf Kuo echter al aan dat er tot wel zes Apple-producten in de pijplijn zitten met standaard mini-LED.

Kuo zegt inderdaad dat Apple de acceptatie van de technologie op de Mac daadwerkelijk heeft versneld, waarbij Apple een extra leverancier heeft toegevoegd na positieve ontwikkelingsvoortgang.

Deze nieuwe beeldschermen zouden diepere kleuren en donkerder zwart moeten hebben, samen met een verbeterd contrast. Precies het soort functies op Pro-niveau dat Apple naar de iPad Pro wil brengen.

Omdat de displays in het begin niet in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar zullen zijn, kan het zijn dat mini-LED als eerste naar de grotere 12,9-inch iPad Pro komt in plaats van de 11-inch.

Geschreven door Dan Grabham.