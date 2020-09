Apple iPad Air 2020 versus iPad Pro 2020: wat is het verschil?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples nieuwste tabletaankondiging werd gebruikt om zowel een nieuwe iPad op instapniveau als een nieuwe iPad Air te laten zien , en de laatste serie wordt met elke generatie meer Pro-achtig.

De nieuwste iPad Air-serie voor 2020 haalt veel inspiratie uit de iPad Pro-serie, en niet alleen qua ontwerp, maar ook qua algehele functies en prestaties. Dus, wat is precies het verschil tussen de iPad Pro 2020 en de iPad Air 2020? Duik hieronder om erachter te komen.

iPad Air: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

iPad Pro 11-inch: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

iPad Pro 12,9-inch: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm

iPad Air: stereoluidsprekers en TouchID in de aan / uit-knop

iPad Pro: Quad-luidsprekersysteem, FaceID in de ring

Alle modellen: ondersteuning voor 2e generatie Apple Pencil en Magic Keyboard

iPad Air: zilver, spacegrijs, roségoud, groen en hemelsblauw

iPad Pro: zilver en spacegrijs

Het is duidelijk dat de iPad Air zwaar heeft geleend van het uiterlijk van de iPad Pro. Het heeft dezelfde smalle rand en platte randen en platte achterkant. Het ziet eruit als een iPad Pro lite, hij deelt gewoon niet de Pro-naam. Zelfs de afmetingen zijn vergelijkbaar, waarbij de Air dezelfde breedte en hoogte heeft als de 11-inch Pro. Het is alleen iets dikker. De 12,9-inch iPad Pro is veel groter.

Een ding dat meteen duidelijk is aan het Air-assortiment, is de reeks kleuropties. Het heeft roségoud (roze), groen en hemelsblauw naast de opties zilver en spacegrijs. De Pro-serie heeft alleen zilver en spacegrijs. Omdat het serieus is, voor serieuze mensen.

iPad Pro gebruikt FaceID voor authenticatie, waarbij de Air een TouchID-vingerafdruksensor gebruikt in de aan / uit-knop bovenaan, wat voor sommigen misschien handiger is. Zeker als je een masker draagt. De Pro biedt echter betere audio, met een quad-luidsprekersysteem in plaats van het stereo-luidsprekersysteem met twee luidsprekers van de iPad Air. Toch zullen alle modellen geweldig klinken bij algemeen gebruik.

Alle modellen ondersteunen Apples meest recente Pencil en kunnen deze magnetisch opzij klikken terwijl het accessoire draadloos wordt opgeladen. Bovendien ondersteunt de iPad Air zelfs de nieuwste, dure Magic Keyboard- hoes met de zwevende arm.

iPad Air: 10,9-inch IPS-scherm

iPad Pro: 11-inch en 12,9 inch IPS-scherm

iPad Air: resolutie van 2360 x 1640

iPad Pro 11-inch: resolutie van 2388 x 1668

iPad Peo 12,9-inch: resolutie van 2732 x 2048

iPad Air: helderheid van 500 nits

iPad Pro: helderheid van 600 nits

Alle modellen ondersteunen True Tone

iPad Pro biedt vernieuwing van 120 Hz

Zowel de iPad Air als de iPad Pro maken gebruik van Apples zogenaamde Liquid Retina-display-branding, en de specificaties zijn ook niet eerlijk. Maar er zijn duidelijk enkele verschillen.

Kijk naar de exacte resoluties en je zult merken dat ze allemaal verschillen en geen van hen is wat we als standaard resoluties zouden beschouwen. Wat het echter betekent, is dat ze allemaal exact dezelfde pixeldichtheid van 264 pixels per inch delen. Die extra pixels op de 11- en 12,9-inch schermen versus de Airs 10,9-inch zorgen ervoor dat de gebruiker hetzelfde detailniveau kan zien.

Met een piekhelderheid van 600 nits zijn de schermen van de Pro-serie helderder dan de 500 nits van de iPad Air, en de iPad Pro-serie beschikt over een adaptieve frame rate-technologie die oploopt tot 120 Hz / 120 frames per seconde. Dat betekent vloeiendere graphics en een responsiever gevoel voor die keren dat u het potlood gebruikt.

Alle tablets hebben een antireflecterend scherm en bieden hetzelfde brede kleurbereik.

iPad Air: A14-processor - nieuw 5nm-proces

iPad Pro: A12z Bionic-processor en ingebouwde M12-coprocessor

Beide: ondersteuning voor USB Type-C

Batterij: tot 10 uur van alle modellen

iPad Air: wordt geleverd met een voedingsadapter van 20 W.

iPad Pro: wordt geleverd met een voedingsadapter van 18 W.

iPad Air: opslagopties van 64 GB en 256 GB

iPad Pro: opslagopties van 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB

Met de iPad Air introduceerde Apple een gloednieuwe processor, de A14 Bionic. Het is gebaseerd op een nieuw 5nm-proces, wat betekent dat er veel kleine transistors overheen zitten en het beschikt over zowel een 6-core CPU als een 4-core GPU.

Wat betreft de iPad Pro, Apple heeft de tablet uitgerust met een A12z Bionic-chip, en die beschikt over een 8-core CPU en 8-core GPU, wat betekent dat de GPU twee keer zoveel cores heeft als de iPad Air, wat logisch is omdat het scherm autorijden heeft een snellere vernieuwingsfrequentie en moet daarom snellere grafische weergaven opleveren. Apple publiceert doorgaans geen kloksnelheden en daarom is het niet eenvoudig om de specificaties in dat opzicht te vergelijken.

Als het om opslag gaat, heeft iPad Pro hier de overhand en biedt twee keer zoveel opties. De laagste capaciteit is 128 GB, maar je kunt met de iPad Pro ook gaan tot 512 GB en 1 TB. iPad Air heeft twee opties: 64 GB en 256 GB.

Zowel iPad Air als iPad Pro hebben USB Type-C-poorten die kunnen worden aangesloten op externe schijven, dongles en externe monitoren tot een resolutie van 4K.

Zoals met vrijwel elke iPad sinds het begin van de tablet in 2010, belooft Apple 10 uur gebruik na een volledige lading van de iPad Air- en iPad Pro-serie. Zowel de iPad Air als de 11-inch iPad Pro hebben een batterij van 28,6 wattuur, terwijl de 12,9-inch Pro een grotere batterij van 36,71 wattuur heeft.

De 20 W-voedingsadapter die bij de Air wordt geleverd, is echter krachtiger dan de 18 W-adapter die bij de Pro-modellen wordt geleverd en betekent dat de Air een klein beetje sneller oplaadt met de adapter die in de doos wordt geleverd.

Wat betreft draadloze prestaties, de twee series iPads hebben zowel mobiele versies als alleen Wi-Fi-modellen, en dat betekent dat je een 4G-netwerk kunt gebruiken voor data terwijl je onderweg bent als je het mobiele model kiest.

iPad Air: enkele 12 MP achterzijde, 7 MP FaceTime HD voorzijde

iPad Pro: drievoudige camera aan de achterkant, 7 MP TrueDepth-voorkant 12 MP hoofdcamera 10 MP ultrabreed 2x telezoom



Als het gaat om de veelzijdigheid van de camera, is er hier maar één winnaar, en dat is de iPad Pro. Het heeft een drievoudig camerasysteem aan de achterkant dat bestaat uit een hoofdcamera van 12 megapixels en een 10 megapixel ultragroothoeklens en 2x telezoomlens. Bovendien heeft het dat LiDAR-systeem voor dieptewaarneming en AR-shenanigans.

iPad Air heeft dezelfde 12 megapixel hoofdcamera, maar dat is de enige camera die hij heeft. Net als de Pro kan hij echter opnamen maken in 4K-resolutie en - waarschijnlijk - met cameras die niet van groot belang zijn op tablets, zou je kunnen besluiten dat al die extra lenzen en sensoren geen enkel verschil maken voor de manier waarop je de tablet gebruikt.

iPad Air: begint bij $ 599 / £ 579

iPad Pro 11-inch: begint bij $ 799 / £ 769

iPad Pro 12,9-inch: begint bij $ 999 / £ 969

Pas als u prijzen vergelijkt, neemt u waarschijnlijk uw definitieve aankoopbeslissing. Kijkend naar alle overeenkomsten en verschillen, zou de lagere prijs van £ 579 / $ 599 van de Air wel eens die doorslaggevende factor kunnen zijn. De prijzen stijgen natuurlijk naarmate u de opslag vergroot en beslist of u een mobiele versie wilt.

Wat betreft de iPad Pro, het kleinere model kost $ 799 / £ 769 voor het goedkoopste model met de laagste opslag zonder mobiel. Maar als u kiest voor het grotere 12,9-inch model, duwt de prijs al snel in de buurt van de $ 1000 / £ 1000, en dan wordt het meer een beslissing of dit alleen een tablet is als entertainmentapparaat of een tablet die u gebruikt. als vervanging van een laptop.

Op alle manieren die er toe doen, biedt de iPad Air de meeste mensen alles wat ze hopen te krijgen van een Pro-tablet. Het biedt zoveel van de functies die we hebben gezien in de iPad Pro-reeks, en de processor binnenin is krachtig. Dat betekent dat voor degenen die zich alleen zorgen maken of het dezelfde dingen doet als de iPad Pro, het meer dan voldoende zal zijn.

De iPad Pro heeft natuurlijk een paar voordelen. Zoals het feit dat het wordt geleverd in het grotere formaat van 12,9 inch voor degenen die een groter scherm willen. Het heeft ook een helderder scherm met een snellere verversingssnelheid. Dat betekent dat voor degenen die houden van de ultragladde animaties en bijna volledig vertragingsvrije potloodreacties, het nog steeds de Pro is die de aandacht trekt. Er is ook FaceID en meer cameras.

We vermoeden dat voor de meeste mensen de iPad Air hier de betere keuze is, vooral omdat je virtueel een iPad Pro krijgt, maar voor minder geld.

Geschreven door Cam Bunton.