iOS en iPadOS 14 zijn nu beschikbaar voor bètatesters en komen later vandaag beschikbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iOS 14 en iPadOS 14 zijn beschikbaar gekomen voor sommige gebruikers die eerder de bètaversies van de software hadden geïnstalleerd.

De definitieve versies van de software zullen later vandaag naast watchOS 7 beschikbaar komen.

Bekijk onze gids voor alle belangrijke nieuwe iPhone-functies, waaronder de app-bibliotheek, widgets op het startscherm, app-clips en meer. Widgets bieden in één oogopslag actuele informatie, terwijl u met de app-bibliotheek overbodige startschermen kunt verminderen en zelden gebruikte apps kunt verbergen.

Nadat je bent geüpdatet naar iOS 14, krijg je ook ook een AirPods-update .

En we hebben ook een volledige gids voor iPadOS 14 . Oh, en als je je afvraagt waarom de iPhone 12 nog niet is gelanceerd, leggen we dat hier uit .

Hier is een lijst met alle ondersteunde apparaten, zodat je dubbel kunt controleren of je iPhone of iPod touch iOS 14 kan gebruiken.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (eerste generatie)

iPhone SE (2020 - tweede generatie)

iPod touch (zevende generatie)

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Cam Bunton.