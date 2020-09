Apple A14 Bionic is er: Apples nieuwste generatie iPhone- en iPad-processor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwe iPad Air heeft een aantal coole nieuwe technologie, waaronder een Touch ID-aan / uit-knop. Maar wat de kern ervan is, is de sleutel tot hoe deze iPad werkt: de nieuwe A14 Bionic-processor.

Dit is eigenlijk een belangrijk stuk hardware, aangezien het ook zal verschijnen in de nieuwe iPhone 12-serie wanneer het wordt uitgebracht, evenals mogelijk de eerste Apple Silicon-gebaseerde Mac die ook voor het einde van het jaar zou moeten zijn. Dus wat is er speciaal aan de A14 Bionic?

Ten eerste is het gebaseerd op nieuwe 5nm-procestechnologie van de Taiwanese TSMC - fabrikanten van veel van s werelds populairste mobiele processors. Dat betekent dat het zelfs efficiënter is dan het vorige 7nm-silicium, waardoor de levensduur van de batterij wordt bespaard en de prestaties worden verbeterd.

Apple zegt dat de iPad Air ondanks de verbeterde functionaliteit dezelfde batterijduur van 10 uur heeft.

En cruciaal is dat het een stap voor is op alles wat momenteel ten grondslag ligt aan Android-apparaten, evenals Intel - de nieuwste 11e generatie Core-processors zijn gebaseerd op een verdere verfijning van het 10nm-proces.

Zoals met vrijwel alle mobiele processors ter wereld, is deze gebaseerd op de kernchipspecificaties van het Britse ARM - de Apple A14 Bionic is een 64-bits ARM-gebaseerde System-on-Chip (SoC).

Er zijn zes verwerkingskernen voor een verbetering van 40 procent in CPU-prestaties, terwijl er ook een nieuwe grafische microarchitectuur is, die ook tot twee keer de grafische prestaties oplevert. Het grafische gedeelte heeft vier kernen. Er worden helemaal geen kloksnelheden vermeld - Apple doet dat niet.

De chip biedt ook een behoorlijke stap in machine learning-mogelijkheden dankzij machine learning-accelerators die voor het eerst naar de iPad komen. De machine learning-versnelling op de CPU zelf is inderdaad tot 10 keer sneller.

Er is een nieuwe 16-core Neural Engine die twee keer zo snel is als voorheen, en in staat is om tot 11 biljoen bewerkingen per seconde uit te voeren.

Apple zegt dat de combinatie van de Neural Engine, CPU-machine learning-versnellers en krachtige GPU krachtige ervaringen op het apparaat mogelijk maakt voor beeldherkenning, het leren van natuurlijke talen, het analyseren van bewegingen en meer.

Apples vice-president platformarchitectuur Tim Millet introduceerde de nieuwe chip: "Voor klanten die iPad Air gebruiken voor prestatie-intensieve apps zoals het bewerken van 4K-videos, het maken van kunstwerken of het spelen van meeslepende games, kunnen de ongelooflijke prestaties van A14 ze allemaal gemakkelijk aan. . Naast de razendsnelle CPU en GPU zit de A14 boordevol aangepaste technologieën die dat aandrijven ... als een veel snellere neurale engine, die iPad Air krachtiger zal maken voor machine learning. "

Geschreven door Dan Grabham.