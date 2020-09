Apple iPad Air krijgt een Pro-achtige update, A14-chip, wordt samen met iPad 8e generatie gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de wraps van zijn nieuwste full-size tablets gehaald en de geheel nieuwe iPad Air gelanceerd met een volledig vernieuwd ontwerp en een nieuwe budget-iPad.

Als de nieuwe iPad Air er bekend uitziet, komt dat doordat hij enkele ontwerpinvloeden ontleent aan de iPad Pro-serie , compleet met platte randen en dunne randen.

Bovendien is het verkrijgbaar in vijf kleuren, waaronder het gebruikelijke zilver en grijs, plus roze, groen en blauw. Er is echter geen FaceID, maar Apple heeft TouchID-ondersteuning ingebouwd in de aan / uit-knop aan de bovenrand van de iPad.

Het scherm is een scherp, volledig gelamineerd 10,9-inch scherm met een resolutie van 2360 x 1640 en een antireflecterend oppervlak.

Binnenin heeft Apple een echt krachtige A14 Bionic-processor gebouwd die de prestaties sneller zou moeten zien dan zijn vorige iPad Air, en hij gebruikt een superefficiënt 5nm-proces.

Wat betreft cameras, het heeft een 7-megapixel FaceTime HD-camera aan de voorkant en heeft dezelfde 12-megapixelcamera aan de achterkant als de iPad Pro die 4K-video opneemt.

Het is in veel opzichten erg pro-achtig, en dat omvat de USB-C-poort voor aansluiting op cameras, monitoren en harde schijven, plus opnieuw ontworpen stereoluidsprekers voor landschapsmodus.

Het ondersteunt Apple Pencil - het nieuwere model met magnetische bevestiging en draadloos opladen - plus ondersteuning voor het zwevende Magic Keyboard dat onlangs is gelanceerd.

Naast de iPad Air heeft Apple de nieuwe iPad 8e generatie gelanceerd die erg lijkt op de 7e generatie, maar de processor van binnen verbetert.

Het beschikt over de A12 Bionic voor 40% snellere CPU-prestaties in vergelijking met de vorige generatie en ondersteunt de eerste generatie Pencil en full-size slimme toetsenborden.

De nieuwe iPad Air zal in oktober verkrijgbaar zijn voor $ 599, terwijl de iPad van de 8e generatie vanaf vandaag verkrijgbaar is voor $ 329.

Geschreven door Cam Bunton.