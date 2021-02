Wat is Apple Scribble in iPadOS 14? En hoe gebruik je het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iPadOS 14 wordt geleverd met een nieuwe functie, genaamd Scribble, waarmee bezitters van een Apple Pencil en een iPad aanzienlijk meer kunnen doen dan voorheen; zoals handschrift in tekstvakken bijvoorbeeld.

Maar hoe werkt de functie, wat moet je doen om te profiteren, en nog belangrijker, is het goed?

Als onderdeel van de iPadOS 14-update die voor het eerst werd geïntroduceerd in september 2020, werkt Apple Scribble door op te nemen wat je op het scherm schrijft met de Apple Pencil en dat vervolgens te vertalen in getypte tekst die een app kan lezen.

Het werkt systeembreed en betekent dat je in de adresbalk van Safari of de chatbox van Slack kunt schrijven zonder je Pencil neer te leggen en op het toetsenbord te typen.

In sommige toepassingen, zoals Notes bijvoorbeeld, betekent het schrijven van een URL van een website dat deze automatisch een hyperlink wordt, omdat het systeem kan detecteren dat het een website-URL is. Slim.

Op het basisniveau kunt u met de Krabbel-functie overal schrijven waar u normaal met het toetsenbord zou werken (in de meeste gevallen) en die geschreven woorden automatisch laten lezen als getypte tekst.

Dat is typen in het zoekvak, een chatbox in Slack of Skype bijvoorbeeld, of iets dat enige vorm van invoer nodig heeft.

Het werkt nog niet overal in alle apps, maar het is behoorlijk uitgebreid waar het wel werkt. Het is vooral handig voor het invullen van webformulieren met Safari of Chrome.

Op een meer geavanceerd niveau kunt u met Scribble de handgeschreven woorden die u in Notes schrijft, vertaalbaar maken in getypte tekst, zodat u deze kunt kopiëren en in andere documenten kunt plakken om op een meer traditionele manier te delen.

Schrijven is één ding, maar Scribble heeft ook een aantal bewerkingsfuncties en functionaliteiten ingebouwd om het gemakkelijker te gebruiken.

U kunt woorden verwijderen door het woord uit te krabbelen met uw Apple Pencil of tekst selecteren door er een lijn door te trekken of er een cirkel omheen te trekken. Er zijn ook opdrachten voor invoegen en samenvoegen waarmee u fouten kunt corrigeren zonder elke keer naar het toetsenbord te hoeven grijpen.

Van allemaal is de verwijder-tool verreweg de meest bruikbare en waarschijnlijk een die u het meest zult gebruiken.

U vindt een volledige set functies en hoe u deze kunt gebruiken in Instellingen> Apple Pencil> en vervolgens "Meer informatie over het gebruik van Apple Pencil voor tekstinvoer ..."

Enkele snelle Apple Scribble voor iPad-snelkoppelingen die u kunt proberen:

Om tekst te verwijderen, krast u deze gewoon weg.

Om tekst te selecteren, trekt u een lijn door of omcirkelt de tekst om deze gemakkelijk te selecteren.

Om ruimte te maken tussen letters die u al hebt geschreven, houdt u in een tekstgebied ingedrukt totdat er een nieuwe spatie is gemaakt.

Om karakters samen te voegen of te scheiden, kunt u een verticale lijn ertussen trekken.

Scribble biedt in eerste instantie ondersteuning voor Engels, Traditioneel en Vereenvoudigd Chinees, en gemengd Chinees en Engels. In iPadOS 14.5 heeft Apple ondersteuning toegevoegd voor Portugees, Frans, Italiaans, Duits en Spaans, waardoor gebruikers met de hand in elk tekstveld kunnen schrijven en handgeschreven taken kunnen uitvoeren zoals het gemakkelijk selecteren, knippen en plakken van tekst in een ander document als getypte tekst.

Je moet iPadOS 14 geïnstalleerd hebben. Het werkt met beide generaties van het Apple Pencil- of stylusaanbod van andere bedrijven, zoals Logitech. Voor de toepassing van dit artikel hebben we Scribble getest met de 2e generatie Apple Pencil die werkt met de nieuwere iPad Pro-modellen.

Het is niet duidelijk waarom Scribble geen functie was die eerder beschikbaar was, maar we vermoeden dat dit komt door de focus van het bedrijf op tekenen in plaats van handschriftondersteuning voor getypte tekst.

Apple probeerde in 1993 voor het eerst het handschrift onder de knie te krijgen met de Apple Newton. Het apparaat, dat een voorloper was van de iPad die zon 17 jaar later op de markt zou komen, slaagde niet echt voor de test, en het bedrijf stopte vijf jaar later met het maken van de Newton. 1998 na slechte recensies en een gebrek aan eetlust bij consumenten.

Het heeft Apple na de lancering van de originele iPad in 2010 nog eens 10 jaar gekost om ons opnieuw handschrifttools te geven.

Door de functie in iPadOS te gebruiken, was het het wachten waard. Hoewel de vertaling naar getypte tekst niet onfeilbaar is, bevat deze ongeveer 90-95 procent van de tijd het woord of de tekens waarnaar we op zoek waren, zelfs met onze krabbels.

Voorheen was de enige echte reden om de Apple Pencil voor de iPad te kopen, of je een artiest was of grafisch ingesteld. En zelfs toen was het vervelend om het potlood neer te leggen om een snel bericht te ontvangen of iets in te typen.

Apple Scribble stopt die stroomonderbreking en stelt u in staat om gemakkelijk tussen tekenen en schrijven te schakelen.

Dat gezegd hebbende, lost het niet een van de belangrijkste problemen op waarmee velen te maken zullen krijgen. Dat handschrift is nu voor de meesten langzamer dan typen, en als je gewend bent geraakt aan autocorrectie voor je spelling, kun je al je eigenschappen in je handgeschreven proza zien.

Neem dit artikel bijvoorbeeld. Scribble zou ons meer dan in staat stellen om het met een potlood in Notes te schrijven, maar het werd veel te omslachtig om twee alineas in te voeren, dus schakelden we weer over op typen op het toetsenbord.

Als technologie staat het nog aan het begin van het proces. Maar de resultaten zien er inderdaad veelbelovend uit.

