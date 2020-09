Apple iPadOS 14: alle belangrijke nieuwe iPad-functies onderzocht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende versie van iPadOS zal binnenkort openbaar worden gemaakt. We hebben een eerdere versie op onze iPad mini geïnstalleerd, waar we deze de afgelopen maanden hebben uitgeprobeerd.

Het belangrijkste dat u zich moet realiseren over iPadOS is dat het op dezelfde basis is gebouwd als iOS, maar dat het unieke, krachtige mogelijkheden heeft die het meest geschikt zijn voor het grotere scherm van de iPad. Het bevat ook bijna alle nieuwe functies van iOS 14.

iPadOS en iOS zullen naarmate de tijd verstrijkt duidelijker worden, met de iPad die meer computerachtige functies krijgt en we beginnen zeker te zien dat ze uiteenlopen.

Met de toegevoegde factor van Apple Silicon-gebaseerde Macs zal het heel interessant zijn om te zien hoe de iPad de komende jaren evolueert, aangezien de Mac er qua hardware dichter bij zal komen.

Hier is onze samenvatting van de belangrijkste kenmerken en wat we ervan vinden.

Ten eerste heeft Apple telefoongesprekken, FaceTime- of Skype-oproepwaarschuwingen veel minder opdringerig gemaakt als uw iPad is ontgrendeld. Nu neemt het niet het hele scherm in beslag, maar is het een zwevende waarschuwing. Zeer welkom.

U kunt snel tikken om de oproep te beantwoorden of eenvoudigweg vegen om te negeren en meteen weer aan het werk te gaan, net als bij elke andere melding.

Als uw iPad is vergrendeld, neemt deze nog steeds het hele scherm in beslag zoals voorheen.

Siri verschijnt nu onder aan het scherm wanneer deze is geactiveerd. Apple zegt dat het snel uit de weg gaat bij het starten van andere apps of het bedienen van muziek. Antwoorden verschijnen in een soort tekstballon boven de Siri-bol.

De basisapps krijgen een ontwerpupdate inclusief de apps Fotos, Bestanden en Muziek, zodat ze beter gebruik maken van het grotere scherm van de iPad. Ze hebben een nieuwe zijbalk en je kunt fotos slepen en neerzetten in albums op de zijbalk, net zoals je zou doen op de Mac. In de Muziek-app kun je snel schakelen tussen schermen, zoals afspeellijsten of albumweergave.

De nieuwe zijbalken worden weergegeven in veel andere apps, waaronder Notes en Agenda, waardoor navigatie op één plek wordt samengevoegd. Er zijn hier ook nieuwe vervolgkeuzemenus.

Apple heeft een nieuwe functie geïntroduceerd genaamd Scribble voor gebruik met de Apple Pencil. Het doel is om handschrift net zo bruikbaar te maken als tekst op het scherm, zodat iPadOS 14 automatisch handschrift begrijpt en in tekst omzet.

Gebruikers van Microsoft Surface-pen zullen enkele van de dingen die het kan doen zeker herkennen.

Naast het herkennen van handschrift, zijn er verschillende andere manieren waarop u met Scribble kunt omgaan met tekst. U kunt woorden verwijderen door erover te krabbelen of door ze te omcirkelen om ze te selecteren. U kunt ook woorden invoegen of samenvoegen zonder dat u uw iPad-toetsenbord hoeft uit te klappen of op het scherm te openen.

Zoals we hebben gezegd in onze belangrijkste Scribble-functie, werkt het niet in alle apps op alle plaatsen, maar het is behoorlijk uitgebreid waar het wel werkt. Je hebt echter een behoorlijk goed handschrift nodig, dus het kan enige oefening vergen.

Het herkent zelfs telefoonnummers, datums en adressen en biedt de mogelijkheid om acties uit te voeren, zoals op een geschreven nummer tikken om te bellen, een evenement rechtstreeks aan Agenda toevoegen of een locatie in Maps weergeven.

Scribble biedt in eerste instantie ondersteuning voor Engels, Traditioneel en Vereenvoudigd Chinees, inclusief gemengd Chinees en Engels.

Net als iOS 14 heeft de nieuwste iPad-software de Windows Phone-achtige gegevensrijke widgets. Deze zullen erg nuttig zijn en zijn vergelijkbaar met wat Apple al heeft vastgesteld met de weergave Vandaag.

Terwijl je ze op iOS tussen je apps kunt plaatsen, houdt de iPad het eenvoudiger omdat de widgets alleen in de weergave Vandaag worden getoond - de kolom die je links van deze afbeeldingen kunt zien (boven en onder). Net als voorheen kunt u deze kolom permanent op uw eerste startscherm plakken of desgewenst aan de linkerkant van uw scherm verbergen.

Er zijn momenteel beperkte widgets die u kunt hebben, omdat apps van derden deze over het algemeen nog niet hebben, maar dit zal zeker binnenkort komen. Toevallig is er, in tegenstelling tot iOS 14, geen App Libary op iPadOS - de Android-achtige app drawer die beschikbaar is op iOS 14 op de iPhone en iPod touch.

Net als iOS kun je ook een slimme stapel widgets op elkaar hebben. En je kunt kiezen of je ze Smart Rotate wilt hebben - dat wil zeggen, verander welke widget bovenaan staat, afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Er is ook een nieuwe zoekopdracht met een compact ontwerp, zoals Spotlight-zoekopdracht op de Mac. Het is nu een zwevende zoekopdracht op het scherm. Ook hier kunt u zoeken op internet of naar contacten, bestanden en binnen sommige apps.

ARKit 4 levert een nieuwe Depth API waarmee ontwikkelaars toegang hebben tot nog nauwkeurigere diepte-informatie die is vastgelegd door de nieuwe LiDAR-scanner op iPad Pro.

Ontwikkelaars kunnen de Depth API gebruiken om krachtige nieuwe functies in apps aan te drijven, zoals het nemen van lichaamsafmetingen voor nauwkeuriger virtueel passen of testen hoe verfkleuren eruit zullen zien voordat ze een kamer schilderen, aldus Apple.

ARKit 4 introduceert ook Location Anchors voor iOS- en iPadOS-apps, zodat apps de gegevens met een hogere resolutie van de nieuwe kaart in Apple Maps kunnen gebruiken om AR-ervaringen vast te pinnen op een specifiek punt in de wereld.

Apple Maps wordt steeds beter en nu hebben geselecteerde steden 3D-gidsen om u te helpen er het beste uit te halen. Er zijn ook nieuwe fietsroutes en EV-routing (zodat u kunt opladen). Deze laatste functies werkten niet toen we ze testten, maar ongetwijfeld zullen ze dat zijn tegen de tijd van de definitieve release van de software.

Net als in iOS 14 moeten alle apps nu toestemming van de gebruiker verkrijgen voordat ze kunnen worden getraceerd. App Store-productpaginas zullen ook samenvattingen bevatten van de zelfgerapporteerde privacypraktijken van ontwikkelaars.

Geschreven door Dan Grabham.