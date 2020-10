Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is het nieuwste technologiebedrijf dat LIDAR - wat staat voor Light Detection and Ranging - in zijn producten gebruikt, met de iPhone 12 Pro en Pro Max als eerste van zijn telefoons met een nieuwe scanner. Maar waarom?

Nee, de LIDAR-sensor is er niet voor het bevorderen van inloggen met Face ID voor het scannen van gezichten, maar voor gebruik in Augmented Reality (AR) -toepassingen.

Uiteindelijk is de LIDAR-scanner voorzien in de iPhone 12 Pro-serie en de nieuwste iPad Pro-modellen om de nauwkeurigheid van afstand en meting te verbeteren - iets waarvan bekend is dat het niet bijzonder nauwkeurig is met alleen camerasensoren alleen.

LIDAR is een gepulseerde laser die de tijd registreert die nodig is - met een snelheid van nanoseconden - voordat dat signaal terugkeert naar de bron, waardoor het een 3D-model kan genereren met een grotere nauwkeurigheid dan een simpele camera ooit zou kunnen.

Zie het als de manier waarop een vleermuis de wereld om zich heen ziet; die pulsen creëren een beeld. In het geval van de iPad Pro en iPhone 12 Pro is de LIDAR-afbeelding een deel van de puzzel, waarbij gegevens van bewegingssensoren en cameras worden gebruikt om de nauwkeurigheid te vergroten.

Sommige camerasystemen hebben een vergelijkbare Time-of-Flight (ToF) -sensor om te helpen met diepte-informatie. Meestal nemen deze een meer algemene momentopname met een bredere straal, terwijl geavanceerdere LIDAR-systemen meerdere stralen bieden voor een grotere nauwkeurigheid.

Dat is het idee. Elke ARKit-app krijgt "automatisch AR-plaatsing, verbeterde bewegingsregistratie en occlusie van mensen", zegt Apple.

Het draait allemaal om nauwkeurigheid. Neem bijvoorbeeld de Measure-app, die bijvoorbeeld de hoogte nauwkeurig kan berekenen. Dat was voorheen niet mogelijk - in ieder geval niet nauwkeurig. Er is een nieuwe liniaalweergave die beschikbaar zal zijn in een update.

Ontwikkelaars kunnen de LIDAR-gegevens optimaal gebruiken voor hun toepassing, met behulp van een nieuwe Scene Geometry API. We weten zeker dat er in de toekomst verschillende voorbeelden zullen zijn in gaming, wetenschap, fitness en andere toepassingen.

De LIDAR-scanner van Apple zou objecten tot op 5 meter afstand kunnen scannen. Omdat de laser op foton-niveau werkt, kan hij dag en nacht functioneren, zowel binnen als buiten.

Het kan echter niet door objecten heen kijken, dus regen, passerende mensen, enzovoort, kunnen het systeem in verwarring brengen.

We hebben LIDAR eerder in verschillende toepassingen gebruikt, waarvan de meest prominente autosystemen zijn die zijn ontworpen om zelfrijdende autos te ondersteunen of automatische stuurveiligheidsvoorzieningen. Er zijn ook bouwtoepassingen en meer.

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Cam Bunton.