Prime Day iPad-deals: bespaar meer dan £ 70 op iPad Air

(Pocket-lint) - Amazons Prime Day is hier en enkele van de beste deals komen in de vorm van een aantal grote besparingen op Apples vorige generatie iPad Air.

De iPad Air is misschien onlangs opgevolgd door een nieuw model, maar de Air uit 2019 is nog steeds een uitstekend apparaat en met meer dan £ 70 korting op sommige modellen is het een koopje als je op zoek bent naar een Apple-tablet.

Op het moment van schrijven is er geen korting op de iPad Air voor de VS.

• Apple iPad Air 10,5-inch, Wi-Fi, 64 GB, Space Grey , nu £ 406,80, bespaar £ 72,20 (was £ 479). Bekijk de deal op Amazon

• Apple iPad Air 10,5-inch, Wi-Fi, 64 GB, Zilver , nu £ 413,10, bespaar £ 65,90 (was £ 479). Bekijk de deal op Amazon

• Apple iPad Air 10,5-inch, Wi-Fi, 256 GB, Space Grey, nu £ 544,50, bespaar £ 84,50 (was £ 629). Bekijk de deal op Amazon

• Apple iPad Air 10,5-inch, Wi-Fi, 64 GB goud, nu £ 422,90, bespaar £ 56,10 (was £ 479). Bekijk de deal op Amazon

Er zijn ook een aantal deals op andere tablets, waaronder Microsoft en Samsung. U vindt alle Prime Day-tabletaanbiedingen in onze aparte functie .

