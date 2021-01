De Apple iPad door de tijd heen: een decennium van iPad opnieuw bezocht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is tien jaar geleden dat de originele iPad van Apple in de VS op de markt kwam. De iPad werd gelanceerd door Steve Jobs die een vraag stelde. Hij vroeg de toehoorders of er "ergens ruimte was voor iets in het midden" van de iPhone en de MacBook ?

Er zijn er velen die destijds waarschijnlijk een ondubbelzinnig nee op die vraag zouden hebben beantwoord.

Maar toen verkocht Apple in 80 dagen tijd 3 miljoen iPads en het was toen duidelijk dat het antwoord op de vraag van Steve Jobs waarschijnlijk het antwoord was dat hij al die tijd kende.

Dus hoe is het apparaat dat tablets heeft gemaakt veranderd sinds het tien jaar geleden voor het eerst werd aangekondigd? We kijken terug op de geschiedenis van de iPad.

Apple iPad (2010)

Aangekondigd in januari 2010, bood de originele iPad een aluminium constructie met vierkante randen - net zoals we zien op de huidige iPad Pro , hoewel de nieuwe modellen veel slanker zijn. Het werd geleverd met een 9,7-inch scherm, gemeten ongeveer 13 mm dik en woog ongeveer 680 g.

Het model uit 2010 had een Apple A4-processor van 1 GHz en had een opslagcapaciteit van 16 GB, 32 GB of 64 GB, terwijl het ook een batterijduur van 10 uur beloofde. De prijzen begonnen bij $ 499 en er waren accessoires, waaronder een toetsenbord-dockingstation , evenals een standaard dockingstation om van de iPad een "geweldige fotolijst" te maken.

Apple iPad 2 (2011)

De tweede generatie iPad werd een jaar na de eerste onthuld, met een 33 procent slankere behuizing - nu 8,8 mm - en een gewichtsvermindering van ongeveer 50 gram om het onder de 600 gram te brengen. Het had ook een nieuwe dual-core A5-chip, die naar verluidt tweemaal zo snel presteerde als het origineel, met 9x snellere graphics en een herpositioneerde luidspreker.

Het grootste verschil met de iPad 2 ten opzichte van het originele model: cameras. Het had een camera aan de voorkant en een camera aan de achterkant, waardoor FaceTime en videogesprekken mogelijk waren. Hoewel dat nu vrij standaard is, was het destijds groot nieuws.

Apple iPad 3 (2011)

De derde generatie iPad arriveerde in 2012, maar hoewel het ontwerp grotendeels hetzelfde bleef als zijn voorganger, verbeterde de schermtechnologie enorm. Apple noemde het een "Retina-display" - een uitdrukking die het nu nog steeds gebruikt - en het bood 4x zoveel pixels als de iPad 2, evenals een grotere kleurverzadiging.

Er werd ook een nieuwe A5X-chip geïntroduceerd voor de iPad van de derde generatie, waarbij de grafische processor werd geüpgraded naar quad-core en de resolutie van de camera ook verbeterde - van 1 megapixel naar 5 megapixels. Speciale apps in de App Store waren ongeveer 200.000 toen dit model werd gelanceerd en het draaide op iOS 6.

Apple iPad 4 (eind 2012)

Slechts 6 maanden na de lancering van de iPad 3 kondigde Apple de iPad 4 aan . Het was vrijwel hetzelfde als de iPad 3, wat hetzelfde 9,7-inch Retina-display betekende, een metalen constructie die 241,2 x 185,7 x 9,4 mm meet en 652 g woog, maar dit is de iPad die de 30-pins dockconnector weggaf en Lightning introduceerde .

Het scherm op de iPad 4 was hetzelfde als dat van de iPad 3 - een Retina-scherm met een resolutie van 2048 x 1536 - hoewel Apple de iPad 4 uitrustte met een nieuwe A6X-processor, die naar verluidt 2x sneller was dan de iPad 3. Het maakte ook een stap om dual-band wifi te ondersteunen en er kwam een nieuwe camera aan de voorkant, die van VGA naar 1,2 megapixels steeg.

Apple iPad Mini (2012)

Apple lanceerde de eerste iPad mini naast de iPad 4 en markeerde een nieuw territorium voor iPad. Met behoud van een hoogwaardige metalen constructie was de iPad mini aanzienlijk kleiner en lichter dan de standaard iPad, met afmetingen van 200 x 134,7 x 7,2 mm en een gewicht van 308 gram, dus de helft van het gewicht. De randen rond het scherm zijn verkleind en Apple heeft iOS geprogrammeerd om onbedoelde vingerdrukken op de rand van het scherm te negeren.

De iPad mini had afgeronde hoeken dan de originele iPad, maar hij koos voor de resolutie van de iPad 2 op het 7,9-inch scherm - 1024 x 768 pixels - in plaats van het Retina-display. Het gebruikte ook de A5-processor, wat betekende dat het niet zo krachtig was als de iPad 4. Dat gezegd hebbende, het was misschien van nature mini, maar het was geweldig in wat het te bieden had.

Apple iPad Air (2013)

De vijfde generatie van Apple iPad heette de iPad Air en deze kreeg een geheel nieuw ontwerp, waarbij de gebogen randen van de iPad mini werden overgenomen. Hij was 20 procent lichter dan de iPad 4 met 469 g vergeleken met 652 g, maar hij was ook dunner - 7,5 mm vergeleken met 9,4 mm - en korter, waardoor het een draagbaarder apparaat was.

Het 9,7-inch scherm was hetzelfde als de iPad 4, maar Apple verkleinde de randen rond het scherm met 43 procent, wat een groter weergavegebied betekent. Dezelfde cameras als de iPad 4 waren aan boord van de iPad Air, maar Apple plaatste een nieuwe A7-chip onder de motorkap van de Air, die een 64-bits architectuur had die een snellere autofocus, hogere videoframesnelheden en snellere foto-opname mogelijk maakte. andere mogelijkheden.

Apple iPad Mini 2 (2013)

Een jaar na de lancering van de iPad mini introduceerde Apple de iPad mini met Retina-display . Het ontwerp bleef hetzelfde, maar het scherm ging van een resolutie van 1024 x 768 pixels naar een resolutie van 2048 x 1536 pixels, waardoor het de hoogste resolutie is voor een tablet van zijn formaat.

Hij was iets dikker en zwaarder dan de originele iPad mini - 7,5 mm in plaats van 7,2 mm en 331 g in plaats van 308 g - maar het ontwerp veranderde verder niet. Opslagopties omvatten een optie van 128 GB, en Apple heeft de chip ook geüpgraded naar A7, dezelfde processor als op de iPad Air en iPhone 5S.

Apple iPad Air 2 (2014)

De tweede generatie iPad Air bood een soortgelijk ontwerp als het originele Air-model, maar het werd nog verder afgeslankt tot 6,1 mm, waardoor het de titel kreeg van de dunste tablet die je op dat moment kon krijgen. Hij was ook lichter dan de Air van de eerste generatie, met een gewicht van slechts 437 g.

Hoewel de grootte en resolutie van het scherm hetzelfde bleven als dat van de eerste Air, introduceerde de Air 2 een antireflectiecoating, terwijl ook de chip werd geüpgraded van de A7 naar de A8X. De grootste verandering tussen de Air en de Air 2 was echter de introductie van Touch ID. Het was toen nog niet bekend, maar de Air 2 was de laatste in de iPad Air-lijn.

Apple iPad Mini 3 (2014)

De iPad mini 3 arriveerde naast de iPad Air 2, maar Apple verdoezelde het destijds snel in de presentatie en concentreerde zich in plaats daarvan op het grotere model. Het ontwerp bleef hetzelfde als de iPad mini 2, hoewel Apple Touch ID aan de iPad mini 3 heeft toegevoegd en deze in goud heeft gemaakt.

Er was echter geen processorupgrade, geen cameraverbeteringen en het kreeg niet het gelamineerde en antireflecterende scherm of snellere wifi dan de grotere iPad Air 2. Uiteindelijk was de iPad mini 3 een kleine upgrade naar de iPad mini-reeks.

Apple iPad Mini 4 (2015)

De Apple iPad mini 4 volgde in 2015 de iPad mini 3 op, al wist niemand toen dat het voorlopig de laatste mini zou zijn. Hij was slanker en lichter dan de iPad mini 3 en kreeg een volledig gelamineerd scherm en een antireflectiecoating zoals de Air 2.

Apple heeft ook de chip in de iPad mini 4 geüpgraded naar de A8-processor met M8-bewegingscoprocessor, en het kreeg ook een hobbel in de resolutie van de achteruitrijcamera. Verder bleef het ontwerp hetzelfde als de vorige iPad-minis. Er gaan echter geruchten rond voor een iPad mini 5 ...

Apple iPad Pro 12.9 (2015)

De originele Apple iPad Pro werd gelanceerd in 2015 en markeerde opnieuw een nieuw territorium voor de iPad. Met een enorm 12,9-inch scherm met in totaal 5,6 miljoen pixels en een variabele vernieuwingsfrequentie om stroom te helpen besparen, was de iPad Pro een monster van een tablet. Het had een audio-opstelling met vier luidsprekers in vergelijking met de dubbele opstelling op de iPad Air 2, waardoor 3x het volume mogelijk was en een 64-bits A9X-chip betekende dat de iPad Pro 1,8x sneller was dan de iPad Air 2.

Aan de rand van zijn hoogwaardige metalen constructie had de 6,9 mm dunne iPad Pro een Smart Connector voor het aansluiten van een speciaal toetsenbord, waardoor stroom en gegevensoverdracht mogelijk was. De eerste Apple-stylus werd ook geïntroduceerd naast de iPad Pro, de Apple Pencil. Het kan rechtstreeks worden opgeladen via de Lightning-poort van de iPad Pro.

Apple iPad Pro 9.7 (2016)

Velen dachten dat dit iPad-model de iPad Air 3 zou worden genoemd, maar in plaats daarvan werd het lid van de iPad Pro-line-up. Het 9,7-inch apparaat, de iPad Pro 9.7 genaamd, was een kleiner model van het 12,9-inch model dat vorig jaar op de markt kwam. Het bood dezelfde slanke aluminium constructie en de Touch ID-vingerafdruksensor, maar het kwam met een nieuwe kleuroptie: roségoud.

De iPad Pro 9.7 had hetzelfde formaat en dezelfde resolutie als de iPad Air 2, maar het voegde 25 procent meer kleurverzadiging toe en het markeerde het begin van de True Tone-technologie van Apple - iets dat nu ook beschikbaar is op de nieuwste iPhones . De cameraspecificaties werden ook geüpgraded voor de iPad Pro 9.7 en het had hetzelfde vermogen als het grotere 12.9-model, waardoor het aanzienlijk krachtiger was dan de Air 2 die het verving.

Apple iPad (2017)

Dit Apple iPad-model werd in maart 2017 stilletjes aangekondigd, zittend boven de iPad mini 4, maar onder de iPad Pro-reeks. In wezen was het het model dat de iPad Air 2 verving, maar Apple liet de naam Air vallen. Het had hetzelfde ontwerp als de iPad Air 2, zij het een beetje dikker, maar dat kwam doordat dit model geen gelamineerd ontspiegeld scherm had.

De Apple iPad (2017) miste ook de True Tone-technologie van de iPad Pro-modellen en hij kwam ook niet in roségoud en bood ook niet de hobbel in de resolutie van de achteruitrijcamera. Apple heeft de vanafprijs van deze iPad echter verlaagd - destijds £ 339 - wat £ 40 goedkoper was dan de vanafprijs van de iPad Air 2.

Apple iPad Pro 10.5 (2017)

squirrel_widget_148316

De Apple iPad Pro 10.5 is in 2017 op WWDC aangekomen, naast een spec-update voor de Apple iPad Pro 12.9. De iPad Pro 10.5 is ontworpen ter vervanging van het 9,7-inch iPad Pro-model uit 2016 en biedt een 20 procent groter scherm en 40 procent minder bezels. Het bood echter veel van dezelfde kenmerken, waaronder de opstelling met vier luidsprekers, de Smart Connector en de roségouden kleuroptie.

Onder de motorkap bevonden zich de A10X Fusion-processor en de M10-bewegingscoprocessor, waarvan werd beweerd dat ze 30 procent sneller waren dan de A9 en 40 procent sneller qua grafische weergave. Opslagmodellen omvatten 64 GB, 256 GB en 512 GB en het was compatibel met Apple Pencil, net als de oude 12,9-inch en 9,7-inch Pro-modellen.

Apple iPad Pro 12.9 (2017)

In tegenstelling tot Apple iPad Pro 10.5, heeft de bijgewerkte iPad Pro 12.9 geen nieuw ontwerp gezien. De randen bleven hetzelfde, evenals het algehele ontwerp en de schermgrootte, wat een beetje een teleurstelling was. Het was een groot en zwaar apparaat, dus velen hadden graag gezien dat Apple een aantal stappen had gezet om het draagbaarder te maken, zoals een verkleining van de omlijsting, zoals het 10.5-model.

De iPad Pro 12,9-inch update zag echter alleen interne upgrades. De A9X-chip werd vervangen door de A10X Fusion-processor - dezelfde als in het 10,5-inch model. Het nieuwe 12,9-inch model bood ook dezelfde cameraspecificaties en software-aanbiedingen als de 10,5-inch iPad Pro.

Apple iPad (2018)

squirrel_widget_148308

De standaard iPad uit 2018 is ontworpen als opvolger van het model uit 2017 en biedt hetzelfde ontwerp als de iPad Air 2. Nogmaals, het ziet af van een volledig gelamineerd scherm en een antireflectiecoating, maar het heeft ondersteuning toegevoegd voor de eerste generatie Apple Pencil in vergelijking naar het model van 2017.

Het mist een aantal iPad Pro-functies, waaronder de Smart Connector en True Tone-weergavetechnologie, evenals geen roségouden kleuroptie, maar het blijft aanzienlijk goedkoper dan de Pro-modellen, gericht op studenten. Het bracht ook de processor van het model van 2017 naar de A10.

Apple iPad Pro 11 (2018)

squirrel_widget_148306

De Apple iPad Pro 11 arriveerde in 2018, maar hij is ontworpen om naast het iPad Pro 10.5-model te zitten in plaats van deze te vervangen. De iPad Pro 11 biedt een complete vernieuwing van het ontwerp, vierkantjes van de randen, verkleint de randen en laat Touch ID achterwege in het voordeel van Face ID . Het verwisselt ook Lightning voor USB Type-C.

Een Liquid Retina-display vult de voetafdruk van het 5,9 mm dunne aluminium apparaat, met een resolutie van 2388 x 1668 en de iPad Pro 11 is compatibel met Apple Pencil 2. Hij is ook een stuk krachtiger dan het 10,5-inch Pro-model, met de A12X Bionic-processor, samen met de optie van een 1TB-model en verbeterde cameras.

Apple iPad Pro 12.9 (2018)

squirrel_widget_148294

In tegenstelling tot de eerste update voor de 12,9-inch iPad Pro, bracht de tweede update die in 2018 werd aangekondigd enkele grote veranderingen door. Het zorgde niet alleen voor een enorme verkleining van de voetafdruk ondanks het feit dat het dezelfde schermgrootte bood - gaande van 305,7 x 220,6 x 6,9 mm naar 280,6 x 214,9 x 5,9 mm, maar het was ook vierkant van de randen, zoals de iPad Pro 11.

De 2018 iPad Pro 12.9 verminderde ook het gewicht met 44 g, Face ID verving Touch ID, Lightning werd vervangen door USB Type-C en een tweede generatie Apple Pencil betekende dat de stylus magnetisch aan de rand van de iPad Pro 12.9 kon worden bevestigd en draadloos kon worden opgeladen. . Er werd ook een Liquid Retina-display geïntroduceerd met afgeronde hoeken en de A12X Bionic-chip werd onder de motorkap geplaatst. Er werd ook een optie van 1 TB beschikbaar gesteld, zoals het kleinere 11-inch model.

Apple iPad Air (2019)

squirrel_widget_148387

De Apple iPad Air van 2019 lijkt veel op de iPad Pro, alleen zonder FaceID, uniforme randen en de Type-C-poort. Een groot, scherp 10,5-inch scherm met een resolutie van 1668 x 2224, een batterij die de hele dag meegaat en ondersteuning voor zowel Apple Pencil als Smart Keyboards maken de iPad Air een geweldige optie. Zeker gezien de redelijke prijs.

We ontdekten dat de 2019 iPad Air een perfecte balans kon vinden tussen kracht en prijs-kwaliteitverhouding.

iPad mini (2019)

squirrel_widget_148287

De Apple iPad mini 5 - geen officiële titel - is in feite een kleine iPad Pro en ondanks de grote bezels blijft het een zeer compacte tablet. De specificatie is zeer krachtig met ongeëvenaarde kracht voor zijn prijs, de iPad mini uit 2019 behoudt de meest herkenbare kenmerken van het apparaat: het 7,9-inch schermformaat naast de Touch ID Home-knop.

Apple iPad (2019)

squirrel_widget_167354

De 10,2-inch iPad die Apple in 2019 uitbracht, verving de 9,7-inch iPad uit 2018. Hij was ook ontworpen om optimaal gebruik te maken van het nieuwe iPadOS-besturingssysteem van Apple , terwijl het nog steeds de meest betaalbare en vertrouwde tabletoptie van het bedrijf is.

Het is niet de krachtigste of meest veelzijdige iPad die er is, maar hij beschikt nog steeds over behoorlijke specificaties, waaronder een resolutie van 2160 x 1620 en een chassis dat is gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium. Als zodanig blijft de Apple iPad voor velen de logische keuze.

Apple iPad Pro 12,9 inch (2020)

squirrel_widget_193468

In 2020 kreeg de Apple iPad Pro een kleine make-over met de toevoeging van een nieuwe processor, verbeterde camera en al het goede dat je van de Pro-line-up mag verwachten.

Toen we het beoordeelden, dachten we niet dat er veel was veranderd in termen van verwerkingskracht of snelheid, maar dat komt omdat de iPad Pro altijd een krachtpatser is geweest.

Apple iPad (8e generatie)

De Apple iPad van de achtste generatie was de meer betaalbare iPad die in 2020 op de markt kwam. De klassieke iPad met dezelfde styling als de vorige generatie. Zozeer zelfs dat het enige dat echt was veranderd, de bijgewerkte processor was.

De Apple iPad bleef echter bevredigende resultaten leveren voor de meeste gemiddelde gebruikers en was goedkoper dan de iPad Air, waardoor het nog steeds een geweldige tablet was om te kopen.

Apple iPad Air (2020)

De Apple iPad Air die in 2020 werd uitgebracht was goedkoper dan de Pro, maar leverde nog steeds een aantal leuke functies, waaronder Touch ID, de A14 Bionic-chip, True Tone- display en meer.

Toen we het beoordeelden, dachten we dat het veel meer te bieden had dan de standaard Apple iPad en genoeg om het gemakkelijker te rechtvaardigen dan de iPad Pro

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Adrian Willings.