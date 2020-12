Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPad- en iPad Pro- modellen van Apple verleggen het uiterste van mobiel werken en entertainment zonder je laptop te hoeven pakken, maar haal je het meeste uit je nieuwe tablet?

Hier bekijken we enkele manieren waarop u uw werkstroom onderweg kunt maximaliseren of gewoon thuis meer van uw iPad kunt genieten.

Dit zijn de beste iPad-tips en -trucs om u te helpen uw Apple-tablet en de iPadOS-software onder de knie te krijgen.

Veeg vanaf de onderkant van uw iPad-scherm omhoog en blijf omhoog vegen om toegang te krijgen tot de App Switcher. Vanaf hier kun je schakelen tussen de apps die je hebt geopend.

Veeg vanaf het batterijpictogram in de rechterbovenhoek van uw iPad-scherm omlaag om toegang te krijgen tot het Control Center. Als u pictogrammen in het Control Center ingedrukt houdt, krijgt u ook meer opties en instellingen. U kunt de bedieningselementen aanpassen door Instellingen> Controlecentrum> Regelingen aanpassen te openen.

Om je laatste meldingen in iPadOS te zien, veeg je vanaf de linkerbovenhoek van het scherm omlaag en je meldingen verschijnen in het midden van het scherm van je iPad.

Veeg vanaf de startpagina op uw iPad omlaag om de zoekbalk te openen. Dit zal ook Siri-suggesties oproepen.

Als je een Smart Keyboard hebt aangesloten op je iPad, kun je op Cmd + spatiebalk drukken om de zoekbalk op de iPad te openen.

Als u de iPad Pro (2018) -modellen gebruikt, kunt u tussen apps schakelen door omhoog te vegen op de lange witte balk onder aan het scherm van de iPad Pro, net als op de knoploze iPhone-modellen . Dubbeltik voor andere iPad-modellen op de Home-knop van Touch ID.

Om vensters op de iPad te sluiten: Start de app-switcher (zie hierboven)> Veeg omhoog over de app of het venster dat u wilt sluiten.

Om terug te gaan naar het startscherm van de iPad, veegt u snel omhoog vanaf de onderkant van het scherm als u een iPad Pro gebruikt, of drukt u op de Touch ID-startknop voor andere iPads.

Als je een iPad Pro 2018-model hebt, kun je overal op het scherm tikken om je iPad te activeren. Als je een andere iPad hebt, druk je op de Home-knop van Touch ID.

Als u een document in iBooks leest, tikt u op aan de linkerkant van het scherm van uw iPad om terug te keren naar de vorige pagina. Als u zich in een andere app bevindt, zoals Safari, gaat u door van links naar rechts over het scherm van uw iPad te vegen terug naar het vorige scherm.

Om de oriëntatie op de iPad te wijzigen, draait u de iPad eenvoudig horizontaal voor een liggende oriëntatie of verticaal voor een staande oriëntatie. Als u wilt voorkomen dat het scherm van uw iPad draait wanneer u het draait, veegt u omlaag vanuit de rechterbovenhoek van het startscherm om het Control Center te openen en tikt u vervolgens op het pictogram met de cirkel en pijl rond het slot.

Het is mogelijk om één zwevend app-venster (Slide Over-app) bovenop je hoofdapp in iPadOS te laten draaien. Om een secundaire app te openen: schuif langzaam omhoog vanaf de onderkant van het scherm van je iPad totdat het Dock verschijnt> Haal je vinger van het scherm> Tik en houd het pictogram vast van de app die je wilt laden> Sleep het vanuit het Dock naar het scherm.

De secundaire app verschijnt dan bovenop de hoofdapp die u al gebruikte.

Om de secundaire Slide Over-app naar de andere kant van het scherm te verplaatsen: Sleep vanaf de bovenkant van het venster (je ziet daar een grijze lange lijn). U kunt het naar de linker- of rechterkant van het scherm verplaatsen.

Terwijl je Slide Over-app, of secundaire app, boven de hoofdapp op het scherm van je iPad zweeft, sleep je de bovenkant van dat pop-upvenster omhoog of omlaag. De app vult een deel van het scherm, naast je primaire app om het iPad-scherm in tweeën te splitsen en je beide apps tegelijkertijd te laten gebruiken.

Standaard neemt de Slide Over-app of secundaire app 50 procent van het scherm van uw iPad in beslag wanneer u de modus voor gesplitst scherm start. Als je de secundaire app de primaire of grotere app wilt maken of kleiner wilt maken, verplaats je de donkere splitslijn naar links of rechts en de schermen zullen dienovereenkomstig van grootte veranderen.

Om het gesplitste scherm te verlaten of de Slide Over-app te verwijderen: Veeg omhoog vanaf de zwarte balk onder aan de app die u wilt verwijderen. Het verschijnt dan over de andere app en je veegt omhoog om de app te verwijderen.

Zorg ervoor dat de app Fotos of bestanden naast Mail of Berichten wordt uitgevoerd. U kunt vervolgens bestanden en afbeeldingen slepen en neerzetten in e-mails of berichten. Zoek de afbeelding / het gewenste bestand en sleep het naar het bericht of de e-mail die u opstelt.

Laat Safari naast Notities draaien in de gesplitste schermweergave. U kunt vervolgens stukjes tekst of een URL van Safari naar Notes slepen. Tik op de tekst die u wilt kopiëren, druk er lang op en sleep deze naar Notities. U moet beide apps op hetzelfde scherm hebben geopend om te kunnen werken.

In iPadOS 14 kunt u widgets aan uw startscherm toevoegen, net als op iOS 14. Widgets toevoegen aan uw startscherm: zet uw iPad in liggende stand> Houd het startscherm aangeraakt> Veeg naar rechts> Schakel Keep on Home in Scherm> Tik op "+" om meer widgets toe te voegen> Gereed.

Smart Stack toont u de hele dag door relevante informatie, zoals het weer, uw volgende agenda-afspraak of fotos uit uw bibliotheek. Om een slimme stapel aan uw startscherm toe te voegen: verander uw iPad in liggende stand> houd het startscherm ingedrukt> tik op "+"> tik op slimme stapel> Widget toevoegen> Gereed.

Alle iPads die iPadOS ondersteunen, bieden de donkere modus. Om de donkere modus in of uit te schakelen: Open Instellingen> Scherm en helderheid> Schakel donker in of uit. Als je hieronder op Opties tikt, kun je een schema opstellen.

Als je wilt weten wat voor soort iPad je hebt of welke generatie je hebt: Open Instellingen> Algemeen> Over. Vanaf hier kunt u zien welke softwareversie u gebruikt, wat de modelnaam van uw iPad is en welk modelnummer. Het serienummer is ook hier te vinden.

Het is mogelijk om de Vandaagweergave toe te voegen aan het startscherm van uw iPad. Zorg ervoor dat uw iPad in liggende stand staat. Veeg vanaf het startscherm naar rechts en druk op Bewerken. Schakel vervolgens de schakelaar in om de weergave Vandaag op uw startscherm te houden.

Today View geeft u in één oogopslag actuele informatie over uw favoriete apps. U kunt widgets toevoegen en ordenen, zodat u precies krijgt wat u wilt weergeven - zie de onderstaande tip om te zien hoe.

Scrol omlaag naar de onderkant van de Vandaagweergave en druk op "Bewerken". Vanaf hier kunt u widgets toevoegen en verwijderen, en de vastgezette favorieten bovenaan wijzigen en opnieuw ordenen hoe u widgets wilt weergeven.

Als je je iPad bent kwijtgeraakt en je hebt een ander Apple-apparaat: Open de Zoek mijn-app (groene cirkel met een blauwe stip op een witte achtergrond)> Tik onderaan op Apparaten> Tik op je iPad in de lijst> Je kunt dan kiezen een aantal opties, waaronder het afspelen van een geluid als u denkt dat u uw iPad in de buurt bent kwijtgeraakt, of een routebeschrijving opvragen naar de laatst bekende locatie.

Met iPadOS en macOS Catalina of hoger is het mogelijk om een iPad als secundair beeldscherm op je Mac te gebruiken. U moet bij zowel uw iPad als Mac zijn aangemeld met dezelfde Apple ID. Lees onze afzonderlijke functie over hoe Sidecar werkt en hoe u deze kunt starten .

Om aan bestanden van een externe schijf op uw iPad te werken: Verbind de externe schijf met uw iPad met behulp van een adapter> Open bestanden> Tik op de externe schijf in de zijbalk. U kunt de schijf dan gewoon uittrekken als u klaar bent.

Voeg apps toe aan het iPad Dock door simpelweg lang op een app-pictogram te drukken en het naar de juiste positie in het Dock te slepen. Het Dock kan maximaal 13 apps of mappen bevatten en nog eens twee "meest recente" apps. Als je slechts 11 apps in je Dock hebt, kun je nog drie "meest recente" apps hebben.

Standaard is er een klein gedeelte van het dock van de iPad gereserveerd voor recent gebruikte apps. Het bevindt zich aan de rechterkant van het Dock en wordt gescheiden van andere gedokte apps door een fijne verticale scheidslijn. Als u helemaal niet wilt dat recente apps verschijnen: Open Instellingen> Startscherm en dock> Schakel de Show Suggested and Recent Apps in Dock uit.

Met het iPad-toetsenbord krijg je gemakkelijk toegang tot de symbolen en cijfers die je vaak gebruikt. Veeg snel omlaag over de bijbehorende toets om naar uw primaire leestekens en cijfers te gaan. Secundaire opties zijn nog steeds toegankelijk door op de symbolentoets te tikken.

In iPadOS kun je het toetsenbord samenknijpen om het te verkleinen en het naar elke gewenste plek op het scherm van je iPad te verplaatsen. Hierdoor kun je niet alleen met één hand typen, maar kun je ook meer zien van wat er op het scherm van je iPad staat zonder dat het toetsenbord in de weg zit.

Om te kopiëren en plakken op een iPad met iPadOS, selecteert u een afbeelding of tekst en knijpt u met drie vingers om te kopiëren. Knijp met drie vingers open om te plakken.

Open de Notes-app> Tik op het camerapictogram in de rechterbovenhoek> Kies "Documenten scannen" en maak een foto van een document. U kunt ervoor kiezen om het document automatisch te laten detecteren, of u kunt dit handmatig doen. Nadat de foto is gemaakt, kan de iPad deze automatisch opnieuw uitlijnen om er een plat, bewerkbaar document van te maken.

Om een schermafbeelding op de iPad te maken, drukt u kort op de startknop en de sluimerknop. U kunt vervolgens op de miniatuur tikken om de schermafbeelding te markeren of te delen. Alle schermafbeeldingen verschijnen in de Fotos-app .

Voor degenen met een iPad Pro (2018) of nieuwer, of de nieuwste iPad Air: druk kort op de knop Volume omhoog en de knop Sleep / Wake.

Als je het scherm wilt afdrukken, tik je op de schermafbeelding en vervolgens op de rechthoek met de pijl, gevolgd door Afdrukken. U moet zijn aangesloten op een printer om dit te laten werken.

Als u iCloud-fotos inschakelt, zijn alle fotos die u maakt of bewerkt op uw iPad of een ander Apple-apparaat, toegankelijk op al uw apparaten. Open Instellingen> Tik bovenaan op uw naam> iCloud> Fotos> Schakel iCloud-fotos in.

U kunt mappen maken om u te helpen bij het organiseren van uw apps. Om een nieuwe map te maken, houdt u een app aangeraakt> Apps opnieuw rangschikken> Sleep de ene app op de andere en er wordt een map gemaakt. U kunt vervolgens de naam van de map wijzigen door op de koptekst bovenaan de map te tikken.

Als je meerdere gezinsleden hebt die allemaal Apple-apparaten gebruiken, is het de moeite waard Family Sharing in te stellen, zodat je iCloud-opslag en apps op verschillende apparaten kunt delen. Je kunt alles over Family Sharing lezen in onze aparte functie , maar om te beginnen, open je Instellingen> Tik op je naam> Stel Family Sharing in.

Je hebt een Bluetooth-muis nodig als je hem op je iPad wilt aansluiten. Open Instellingen> Tik op Bluetooth> Zorg ervoor dat Bluetooth van uw muis is ingeschakeld> Selecteer de muis in het gedeelte Andere apparaten> Volg de koppelingsinstructies.

Standaard wordt je iPad waarschijnlijk na twee minuten automatisch vergrendeld, wat betekent dat het scherm donker wordt als je het die twee minuten niet hebt gebruikt. Om een iPad-scherm langer aan te houden: Open Instellingen> Scherm en helderheid> Auto-Lock> Kies tussen 2 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten en Nooit.

De iPad Pro (2018) -modellen en nieuwere functies Face ID, wat betekent dat je ze net als de nieuwste iPhones kunt ontgrendelen met je gezicht. Met Face ID kunnen maximaal twee gezichten worden opgeslagen om het apparaat zonder toegangscode te ontgrendelen. Ga naar Instellingen> Gezichts-ID en toegangscode> Een alternatieve vormgeving instellen.

Als je een iPad-model met Touch ID hebt, kun je maximaal vijf vingerafdrukken toevoegen, zodat verschillende vingers of verschillende mensen Touch ID kunnen gebruiken om je iPad te ontgrendelen zonder de toegangscode in te voeren.

Open Instellingen> Touch ID en toegangscode> Voeg een vingerafdruk toe.

Ga naar Berichten> Stel een bericht voor een vriend op> Tik op het Memoji-pictogram> Tik op een sticker> Sleep deze naar het gesprek.

Direct reageren op een eerder bericht in iMessage: Open Berichten> Open de chat> Dubbeltik op de berichtballon> Tik op antwoord.

Voor iPad Pro (2018) -modellen en nieuwer kunt u Memoji en Animoji gebruiken in een FaceTime-gesprek. Plaats eerst de FaceTime-oproep met de persoon met wie u wilt praten en druk vervolgens tijdens het gesprek op het sterpictogram om de Animoji- en Memoji-tekens weer te geven. U kunt dan het gesprek voortzetten of karakters wijzigen met een druk op de knop.

Uw iPad zou automatisch de juiste tijd moeten weergeven, maar als u de tijd wilt wijzigen of de klok op uw iPad wilt instellen op een 12-uurs of 24-uurs klok, of de tijdzone wilt wijzigen: Open Instellingen> Algemeen> Datum en tijd.

Vanaf hier kunt u de tijd wijzigen als u de schakelaar Automatisch instellen uitschakelt. U kunt ook 24-uurs tijd in- of uitschakelen, de tijdzone kiezen en kiezen of u de datum wilt weergeven in de statusbalk op het startscherm.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Safari> Scrol omlaag naar Geschiedenis en websitegegevens wissen> Wissen.

Als je de startpagina op Safari wilt wijzigen - stel deze bijvoorbeeld in op Google - dan moet je Safari op je iPad openen> Ga naar de pagina die je als startpagina wilt instellen> Tik op de rechthoek met de pijl bovenaan rechts van uw scherm> Toevoegen aan startscherm> Wijzig de naam van de pagina als u dat wilt> Tik op Toevoegen in de rechterbovenhoek.

Open Instellingen> Touch ID & toegangscode / Face ID & toegangscode> Scrol omlaag naar het gedeelte "Toegang toestaan indien vergrendeld". Schakel in of uit waar u toegang toe wilt hebben wanneer uw iPad is vergrendeld.

Als uw iPad wordt opgeladen, staat er een bliksemschichtsymbool naast het batterijpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm van uw iPad. Als uw iPad is vergrendeld, verschijnt er een groot batterijpictogram in het midden van het vergrendelingsscherm van de iPad.

Om uw iPad sneller op te laden, kunt u proberen uw iPad in de vliegtuigmodus te plaatsen. Veeg hiervoor vanuit de rechterbovenhoek van het startscherm van de iPad omlaag en tik op het vliegtuig.

De beste manier om de batterij van je iPad sneller op te laden, is door Apples 30 W USB-C-oplader en een USB-C naar Lightning-kabel of een USB-C naar USB-C-kabel te kopen, afhankelijk van het iPad-model dat je hebt. Als je een MacBook hebt, hoef je misschien alleen de kabel te kopen, want nieuwere MacBooks worden geleverd met een snellader in de doos.

Open Instellingen> Batterij. Vanaf hier kunt u de afgelopen twee dagen of het gebruik of de afgelopen 24 uur zien, afhankelijk van het tabblad dat u selecteert. Onder elk tabblad staat een grafiek en een lijst met apps die het batterijgebruik per app weergeven.

Open Instellingen> Batterij> Batterijpercentage in- of uitschakelen.

Om Apple Pencil met iPad te verbinden, steekt u deze in de Lightning-poort aan de onderkant van uw iPad. U moet dan het koppelen bevestigen en uw iPad en de App Pencil zijn verbonden en klaar voor gebruik.

Als je een Apple Pencil hebt en een iPad die dit ondersteunt: Activeer het scherm> dubbeltik op het vergrendelscherm met de punt van de Apple Pencil en je kunt Notes openen en een nieuwe notitie maken. Dit werkt zelfs als het scherm is vergrendeld.

Om ervoor te zorgen dat deze functie is ingeschakeld: Open Instellingen> Notities> Stel in wat u wilt dat de functie "Toegang tot notities vanuit vergrendelscherm" doet. U kunt het altijd een nieuwe notitie laten maken of de laatste notitie die op het vergrendelscherm is gemaakt, hervatten.

Als je met iPadOS 14 vormen tekent met de Apple Pencil en pauzeert aan het einde van de tekening, klikt de perfecte vorm vast.

Teken een ster, hart, cirkel, vierkant of een andere vorm en houd dan het potlood aan het einde van de vorm vast totdat de perfecte vorm op zijn plaats klikt.

Gebruik je Apple Pencil in de Notes-app om een handgeschreven notitie te schrijven. U kunt binnen dezelfde notitie schakelen tussen handgeschreven en getypte notities.

U vindt het zoekveld in het zijmenu van Notities bovenaan uw notities. U kunt het gebruiken om zowel handgeschreven notities als getypte notities te doorzoeken. Als uw handschrift duidelijk genoeg is, begrijpt Notes wat u schrijft.

Met je Apple Pencil kun je snel documenten ondertekenen, pdfs of webpaginas annoteren door simpelweg de Apple Pencil-punt op het scherm te plaatsen.

Als je de Apple Pencil (2e generatie) gebruikt met de nieuwste iPad Pro (2018) -modellen of nieuwer, kun je wijzigen wat de functie dubbeltikken doet.

Ga naar Instellingen> Apple Pencil. Hier kunt u ervoor kiezen om het te laten wisselen tussen het huidige gereedschap en de wisser, het huidige gereedschap en het laatst gebruikte, of om het kleurenpalet te tonen. U kunt er ook voor kiezen om de functie volledig uit te schakelen. Deze functie is niet beschikbaar op de Apple Pencil van de eerste generatie.

Met een Apple iPad Smart Keyboard kun je de "CMD" -toets ingedrukt houden om al je beschikbare sneltoetsen weer te geven. In de meeste gevallen komen deze overeen met degene die u misschien gewend bent op een Mac te gebruiken als u die heeft.

Cmd + N: opent een nieuw venster, wat handig is voor gesplitste weergave in Safari.

Cmd + H: Brengt u naar het startscherm.

Cmd + spatiebalk: Brengt u rechtstreeks naar zoeken.

Cmd + Tab: laat je door geopende apps scrollen.

Hold Cmd: onthult in app-snelkoppelingen.

Cmd + Shift + 3: maakt een schermafbeelding van het hele scherm.

Cmd + Shift + 4: maakt een screenshot en opent deze automatisch in de markeringsmodus.

Als u een iPad Pro (2018) -model of nieuwer met Face ID gebruikt, kunt u eenvoudig op de spatiebalk tikken en de iPad wordt geopend. Zorg ervoor dat u naar de Face ID-camera kijkt als u dat doet.

