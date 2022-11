Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is geen geheim dat de interne opslag op Amazon's Fire tablet reeks een beetje beperkt is. Als je ooit een kind hebt gehad dat tegen je klaagde omdat ze geen spelletjes of video's meer op hun tablet kunnen downloaden, dan weet je dat als geen ander.

Gelukkig kun je de opslag van bijna alle modellen Fire-tablets uitbreiden . Zeker bij de meest recente modellen kun je de opslag uitbreiden, en zelfs gebruik maken van een functie waarmee je de microSD-kaart kunt gebruiken als interne opslag om apps en games op op te slaan.

Wat heb ik nodig?

Je hebt een microSD-kaart nodig, bij voorkeur een 'Class 10'-kaart om er zeker van te zijn dat deze snel genoeg leest en schrijft. Die zijn tegenwoordig heel betaalbaar; zelfs de basisversies van Amazon hebben nu snelle lees- en schrijfsnelheden, dus je hoeft je niet echt zorgen te maken over de prestaties.

Toch zouden we aanraden om een SanDisk Ultra te nemen, je kunt een 128GB Klasse 10-kaart krijgen voor een zeer redelijke prijs en - daarmee - de opslag van je Fire-tablet verdubbelen of verviervoudigen. Bovendien zullen apps er goed op draaien als je besluit de SD-kaart als interne opslag te gebruiken.

Natuurlijk, als je hoger dan 128 GB wilt, kun je die krijgen. De meeste Fire-tablets ondersteunen tot 512 GB extra, en sommige van de grotere, nieuwere modellen ondersteunen zelfs tot 1 TB extra opslagruimte. We vermoeden echter dat 128GB voor de meeste mensen genoeg zal zijn.

Welk model Fire-tablets kan worden uitgebreid?

Fire 7, Fire HD 8 en Fire HD 10

Alle huidige modellen Fire-tablets ondersteunen een microSD-kaart, en veel oudere modellen ook. Zoek gewoon naar het kleine plastic klepje aan de onderkant als u de tablet in liggende positie houdt met de camera aan de bovenkant.

Dat betekent dat u een van de Fire-tablets kunt kopen die Amazon momenteel aanbiedt en weet dat u opslagruimte kunt toevoegen als dat nodig is.

Hoe breid ik de opslagruimte uit?

Gelukkig is het plaatsen van je SD-kaart in de tablet een eenvoudig proces. U hoeft alleen maar de eerder genoemde SD-poort onder de plastic flap te vinden.

Als u de Fire HD 8 in liggende modus vasthoudt met de camera op de bovenste rand, zit de microSD-poort aan de onderkant, bij de rechterhoek. Als u de Fire HD 8 staand vasthoudt met de poorten en knoppen aan de onderkant, bevindt de microSD-poort zich aan de rechterkant, bij de linkerhoek.

Open het plastic klepje, en duw de microSD-kaart erin met de bovenkant van de kaart naar boven en de gouden contactpunten aan de onderkant naar beneden (of dezelfde kant als de achterkant van de tablet).

Melding 'Incompatibele microSD-kaart', wat moet ik doen?

Als u een melding krijgt op uw Fire-tablet dat de geplaatste SD-kaart niet wordt ondersteund of defect is, moet u deze formatteren. Nogmaals, het is een vrij eenvoudig proces. Tik gewoon op de optie 'Formatteren & wissen' op de melding en het brengt u naar het scherm voor het formatteren van de kaart. U kunt kiezen of u de kaart wilt formatteren als een standaard 'draagbare' SD-kaart of dat u de kaart wilt formatteren om deze te gebruiken als interne opslag.

Als u het handmatig wilt wissen en opnieuw wilt formatteren, kunt u naar Instellingen > Opslag > Kies de SD-kaart en tik vervolgens op de drie puntjes in de bovenhoek en selecteer 'formatteren als draagbare opslag', of 'formatteren als interne opslag'.

SD-kaart gebruiken als interne opslag op Fire-tablet

Omdat het besturingssysteem van de Fire-tablet gebaseerd is op Android - en Android al een paar jaar de mogelijkheid heeft om externe opslag als intern te 'adopteren' - gebruik je een geheugenkaart als intern geheugen. Dat betekent dat je er niet alleen bestanden en content op kunt opslaan, maar ook apps kunt installeren en uitvoeren vanaf de microSD-kaart.

Nogmaals - als u dat bericht 'incompatibele microSD-kaart' krijgt, tikt u op de optie 'Formatteren & wissen' op het pop-upbericht en kiest u vervolgens voor 'gebruiken als interne opslag'. Lees de pop-up waarschuwing over het wissen van bestaande inhoud van de kaart en tik op 'formateer opslagapparaat'. Wacht nu gewoon tot het formatteren is voltooid.

Fire tablet apps of gegevens verplaatsen naar de SD-kaart

Zodra de kaart is geplaatst en geformatteerd, kunt u uw gegevens, inhoud en apps naar de SD-kaart verplaatsen. Dit is een eenvoudig proces. Om inhoud/gegevens te verplaatsen gaat het proces als volgt:

Open Instellingen Tik op 'Opslag'. Selecteer 'Gegevens verplaatsen naar SD-kaart'. Op het volgende scherm bevestigt u dat u gegevens/inhoud wilt verplaatsen.

Dat is het. Wacht gewoon tot de tablet uw inhoud verplaatst van de interne opslag naar de microSD-kaart. Het is bijna precies hetzelfde proces voor het verplaatsen van apps:

Open Instellingen Tik op 'Opslag'. Selecteer 'Verplaats apps naar SD-kaart'. Lees de pop-up waarschuwing en tik op 'Verplaats apps'.

Het proces van het verplaatsen van apps van interne naar SD-opslag neemt wel wat tijd in beslag, dus je moet misschien even geduld hebben en wachten tot het proces voorbij is.

Geschreven door Cam Bunton.