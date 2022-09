Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Amazon Fire HD 8 werd voor het laatst bijgewerkt in 2020, met een nieuw algemeen ontwerp. De nieuwste update van Amazon verhoogt het vermogen - het claimt een 30 procent lift in vermogen dankzij een processor upgrade.

De 2022 versie van de Fire HD 8 is in principe hetzelfde algemene ontwerp en dezelfde afmetingen, maar er is een lichte daling in gewicht, waardoor deze populaire reistablet een beetje meer draagbaar is.

Zoals voorheen zijn er een aantal verschillende versies van dit apparaat: er is het standaard Fire HD 8 model, maar die springt dan omhoog naar de Fire HD 8 Plus die 3GB RAM en Qi draadloos opladen heeft - en compatibel is met Amazon's draadloze oplaaddock.

Dan heb je de kinderversies. Dat zijn de Fire HD 8 Kids en de Fire HD 8 Kids Pro. Deze tablets zijn in principe hetzelfde, maar gericht op een iets andere leeftijdsgroep. Het Kids model is voor 3-7 jaar, terwijl de Kids Pro gericht is op kinderen van 6-12 jaar.

De hardware is hetzelfde, maar er is een iets andere software-ervaring uit de doos die beter geschikt is voor oudere kinderen.

Net als voorheen heeft de Fire HD 8 een 8-inch display met een resolutie van 1200 x 800 pixels. Er is 32 of 64 GB opslagruimte - met ondersteuning voor microSD tot 1 TB - terwijl de batterij 13 uur gebruik belooft.

De tablet wordt in 5 uur opgeladen met de meegeleverde 5W-lader, maar hij ondersteunt opladen tot 15W (daarvoor moet je je eigen lader leveren). Zoals gezegd is er Qi draadloos opladen op de Plus, waarbij het dock apart verkrijgbaar is.

Dit is dus geen grote verandering voor de Fire HD 8-serie, meer een mid-life update en een weerspiegeling van het feit dat deze tablets enorm populair zijn bij een breed scala aan gebruikers.

De tablets zelf zullen vanaf 19 oktober 2022 verkrijgbaar zijn, maar ze zijn nu al te bestellen.

Er zijn verschillende kleuren, waaronder een aantrekkelijke Rose (roze). We hebben de Fire HD 8 altijd met veel plezier gebruikt en we weten zeker dat het model uit 2022 een van Amazons populairste apparaten zal blijven. Het is geweldig voor films kijken en entertainment, waardoor een betaalbare reisgenoot.

Geschreven door Chris Hall.