Amazon Kids+ abonnementen worden 'geherstructureerd', goedkoopste abonnementsformule voor één kind vervalt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft contact opgenomen met abonnees van Amazon Kids+ om hen te informeren over wijzigingen in de prijzen van de dienst.

Amazon zegt dat de veranderingen zijn om de prijsstelling eenvoudiger te maken, dus er is nu één prijs voor Prime-abonnees en één prijs voor degenen die geen abonnement op Prime hebben.

Het zal £ 3,99 / $ 4,99 / € 4,99 zijn voor Prime-abonnees of £ 6,99 / $ 9,99 / € 7,99 voor niet-Prime-abonnees.

De grote verandering hier is dat Amazon het vorige niveau heeft laten vallen waarmee ouders een abonnement konden nemen voor één kind. Dat was voorheen beschikbaar voor £ 1,99 / $ 2,99 / € 2,99 per maand en degenen die hadden geprofiteerd van deze gereduceerde prijs zal nu worden geconfronteerd met een £ / $ / € 2 per maand prijsverhoging.

De reden hiervoor is dat Amazon Kids+ abonnementen nu alleen het niveau ondersteunen dat vier kinderen toegang geeft tot de service. Degenen die voorheen een abonnement hadden op het duurdere niveau zullen in feite een prijsverlaging zien om zich te vestigen op het nieuwe niveau.

Er zijn dus winnaars en verliezers bij deze herschikking van de dienst - en er is nog steeds de optie om jaarlijks te betalen als je dat liever hebt.

Amazon Kids+ biedt toegang tot een volledig aanbod van Amazon-content die beschikbaar is op de Fire-tablet en Kindle-apparaten van Amazon. Het voordeel van een abonnement op de service is dat u uw Kindle of Fire tablet kunt instellen voor een kind en dat het kind toegang heeft tot een volledig aanbod van content, passend bij zijn of haar leeftijd.

Dat betekent dat je niet elk stukje content op die apparaten hoeft te beheren of constant meer content hoeft te kopen om ze bezig te houden.

We hebben hier een volledige gids over hoe u een Amazon Kindle voor een kind instelt en een gids over hoe u een Fire-tablet voor een kind inst elt, als u meer wilt weten over wat er allemaal mogelijk is.

Geschreven door Chris Hall.