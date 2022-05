Wat is er nieuw in Amazon Fire OS 8?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon is geen typische Android-fabrikant. Hoewel het algemeen bekend is dat Amazon Android gebruikt als platform voor zijn toestellen, gebruikt het niet hetzelfde Android als op de nieuwste Samsung- of Pixel-telefoon.

In plaats daarvan vertrouwt het op het Android Open Source Project - AOSP - de basiscode voor Android en past het alles aan zijn eigen doeleinden aan. Dit is anders dan skinning zoals je dat op een smartphone vindt, omdat er geen Google-apps op Amazon-apparaten staan. In plaats daarvan maakt het gebruik van de basiscode op een vergelijkbare manier als Huawei en sommigen verwijzen naar dit als een "gevorkte" versie van Android.

Dat betekent dat Fire OS - zoals te vinden op de Amazon Fire-tablets - werkt op een vergelijkbare en vertrouwde manier als Android, maar in het grotere plan van dingen, het is niet echt vergelijkbaar met die met Google Mobile Services.

De grote verandering die Fire OS 8 met zich meebrengt, is dat het overstapt op Android 11. Android 11 werd gelanceerd in 2020, maar denk niet dat dit betekent dat het verouderd is, want we hebben het letterlijk over code en Fire-tablets zijn niet echt vergelijkbaar met andere Android-apparaten.

Het bevat echter wel een aantal elementen die in Android 10 zijn geïntroduceerd - maar dat betekent niet dat alle elementen van Android 11 erin zijn verwerkt.

Fire OS 7 was gebaseerd op Android 9.

Er zijn een reeks nieuwe functies die beschikbaar zullen zijn in Fire OS 8 die de omgeving voor ontwikkelaars zullen verbeteren en zullen resulteren in betere apparaten. Sommige daarvan zullen door ontwikkelaars moeten worden gebruikt om apps te verbeteren, maar sommige zul je misschien terugvinden in wijzigingen in de ervaring die Amazon biedt.

Er kunnen ook nieuwe functies worden geïntroduceerd door Amazon die niet zijn onthuld - net zoals we de datum of de modellen die de update zullen krijgen niet weten - alleen dat we zouden verwachten dat het in 2022 wordt uitgerold en (waarschijnlijk) zijn debuut maakt op de nieuwe Fire 7-tablet.

De systeembrede donkere modus kwam met Android 10 en Fire OS 8 zal apps in staat stellen om in of uit het donkere thema te kiezen, wat betekent dat je meer keuze krijgt over hoe je apps eruit zullen zien.

Een van de veranderingen in Android 10 maakt het mogelijk om systeeminstellingen die relevant zijn voor een app direct vanuit de app te openen zonder deze te hoeven afsluiten - bijvoorbeeld Wi-Fi. Dit moet zorgen voor meer controle bij het gebruik van apps.

High efficiency image file (HIEF) is een afbeeldingsformaat dat afbeeldingen van hogere kwaliteit in kleinere bestandsgroottes mogelijk maakt. Apps die dit gebruiken, kunnen mogelijk sneller laden of minder gegevens gebruiken bij het weergeven van hun afbeeldingen.

Er is betere controle over wat apps op de achtergrond doen, bijvoorbeeld de toegang tot locatiegegevens op de achtergrond beperken of voorkomen dat een app zichzelf op de achtergrond opstart en u stoort.

Een van de nieuwe elementen in Android 11 was eenmalige toestemmingscontroles. In plaats van een app permanent toegang te geven tot machtigingen (zoals de camera, microfoon of locatie), kun je die machtiging voor één keer verlenen. Het is een andere methode om de privacy te beschermen door te beperken wat apps kunnen doen.

Geschreven door Chris Hall.