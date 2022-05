Amazon Fire 7 krijgt 2022 update met USB-C, meer vermogen en nieuw design

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fire 7 - Amazons meest betaalbare tablet - tikt al een aantal jaren mee met weinig veranderingen. Maar in de nieuwe 2022 versie van de tablet, heeft Amazon het iets van een make-over gegeven.

Bij de Fire HD 8 en Fire HD 10 zagen we al eerder soortgelijke stappen, met een verandering in het ontwerp voor smallere randen die leidden tot een modernere look - de 2022 Fire 7 krijgt dat voordeel, nu zo'n 12 mm korter dan voorheen, met die brede randen verbannen.

Belangrijker is dat het binnenwerk is opgewaardeerd, met een overstap naar een 2,0 GHz quad-core processor in plaats van de 1,3 GHz van voorheen, en een verdubbeling van het RAM-geheugen tot 2 GB. Amazon zegt dat dit leidt tot een 30 procent boost in prestaties, wat zeer welkom zal zijn.

Squirrel_widget_12852483

Opslag blijft hetzelfde als 16 of 32GB, met 1TB microSD nu ondersteund, terwijl de levensduur van de batterij nu wordt beoordeeld op 10 uur in plaats van 7 uur.

Gelukkig vindt het opladen nu plaats via USB Type-C, dus die micro-USB-oplader is niet meer nodig en je kunt deze tablet opladen met je laptop of (Android) telefoonoplader, wat een bonus is voor wie op reis gaat, want dan hoef je minder kabels mee te nemen.

Dit is dus een duidelijke stap voorwaarts ten opzichte van de vorige versie van deze tablet, wat betekent dat het net iets soepeler zal gaan wanneer je Fire OS - Amazons versie van Android - gebruikt om door apps en content te bladeren.

Deze tablets zijn ontworpen rond het ecosysteem van Amazon, dus Prime Video staat centraal, maar er is volledige toegang tot een volledig aanbod van diensten zoals Netflix of Disney+, evenals populaire apps en games.

Er is ook Alexa aan boord, met spraakbediening, terwijl camera's voor en achter het mogelijk maken om ad hoc foto's te maken of, waarschijnlijker, te videobellen.

Er is een kleine prijsstijging, dus dit is een beetje duurder dan de vorige versie (die nog steeds verkrijgbaar is), maar we denken dat de upgrades de kleine prijsstijging rechtvaardigen.

Zoals altijd is er echter alle kans dat deze tablet wordt afgeprijsd via evenementen als Prime Day en Black Friday als je nog wat meer wilt besparen. Hij is nu te bestellen en wordt eind juni verzonden.

Squirrel_widget_12852483

Geschreven door Chris Hall.