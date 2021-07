Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een oudere 3G-compatibele Amazon Kindle hebt, is het misschien tijd om een vervanging te bestellen. Dat komt omdat sommige vroege Kindles geen verbinding konden maken met wifi en dus binnenkort hun 3G-capaciteit zullen verliezen als die netwerken worden uitgeschakeld, vanaf december in de VS volgens Amazon.

Amazon is echter duidelijk dat reeds gedownloade inhoud beschikbaar blijft, terwijl als je in de toekomst echt inhoud op een van die eerdere apparaten zou willen krijgen, je dat via de micro-USB-kabel zou kunnen doen.

Het probleem treft de eerste Kindle (1e en 2e generatie) en Kindle DX (2e generatie). Als je een ander apparaat hebt dat geschikt is voor 3G, kun je het nog steeds via wifi verbinden, maar de mobiele kant werkt niet meer. En dat geldt voor sommige duurdere modellen, zoals de eerdere 2016-versie van de Kindle Oasis, die in de nabije toekomst effectief wifi zal zijn.

Amazon biedt getroffen klanten korting op een nieuwe generatie Kindle als zoetstof en je kunt elk Kindle-apparaat inruilen als onderdeel van een nieuwe aankoop.

3G-netwerken zullen de komende jaren worden uitgeschakeld in de VS en het VK naarmate 4G- en 5G-dekking meer wijdverbreid wordt. Het spectrum dat wordt ingenomen door 3G-netwerken zal worden gebruikt voor nieuwere netwerken.

Alle Amerikaanse netwerken zijn van plan om 3G in 2022 uit te schakelen, terwijl de enige datum die we voor het VK hebben 2023 is voor EE/BT. Vodafone zei in 2019 dat het het binnen 2-3 jaar zou doen, maar sindsdien is er geen tijdschema verschenen.

