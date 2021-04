Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn tabletassortiment vernieuwd, met een nieuwe versie van zijn Fire HD 10 en de introductie van de Fire HD 10 Plus.

Beide zijn nu beschikbaar voor pre-order, beginnend bij respectievelijk £ 149,99 en £ 179,99 in het VK.

De Amazon Fire HD 10 uit 2021 draait op een octa-core processor met 3 GB RAM - 50 procent meer RAM dan het vorige model.

Het krijgt ook een verbeterd 10,1-inch Full HD-scherm, dat helderder is en een dunner, lichter ontwerp.

Er wordt beweerd dat de batterijduur tot 12 uur meegaat, met beschikbare varianten van 32 GB en 64 GB. De opslag kan ook worden uitgebreid door het gebruik van een optionele microSD-kaart. Kaarten tot 1 TB worden ondersteund.

Voorop zit een 2 megapixel camera voor videobellen en dergelijke. Dolby Atmos- geluid wordt ook ondersteund.

De Amazon Fire HD 10 Plus is vergelijkbaar, maar heeft een aantal belangrijke specificatiehobbels.

Je krijgt bijvoorbeeld 4 GB RAM, terwijl Amazon het de krachtigste tablet noemt die het tot nu toe heeft uitgebracht. Het krijgt ook een zachte aanraking, premium afwerking en draadloos opladen.

Beide tablets kunnen ook worden gekocht in een productiviteitsbundel, vanaf £ 209,99. Dit omvat een afneembare toetsenbordbehuizing en een Microsoft 365 Personal-abonnement van 12 maanden. Dat geeft toegang tot de Office-suite met premium-apps, plus 1 TB OneDrive-opslag en een paar extra voordelen.

De toetsenbordhoes kan ook afzonderlijk worden gekocht voor £ 49,99. Een Made for Amazon Wireless Charging Dock van Anker is ook verkrijgbaar voor £ 49,99.

De Fire HD 10 zal verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, denim, lavendel en olijfgroen. De Fire HD 10 Plus zal uitsluitend in leisteen verkrijgbaar zijn.

