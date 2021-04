Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft vier tablets voor kinderen onthuld - een nieuwe Fire HD 10 Kids die past bij de adult-versie die ook vandaag is aangekondigd, plus drie geheel nieuwe Fire Kids Pro-tablets.

Deze zijn verkrijgbaar in de maten 7, 8 en 10 inch, passend bij de andere tablets van Amazon en zijn bedoeld voor oudere kinderen in de leeftijdscategorie van 6-12 jaar.

Het zijn allemaal Full HD-tablets met octa-core-processors en dezelfde Amazon -garantie van twee jaar zonder zorgen, wat betekent dat je een vervanging kunt krijgen als er een kapot is.

Ze worden ook geleverd met een Amazons Kids + -abonnement van een jaar voor samengestelde inhoud, plus een slanke behuizing die niet zo dik is als de standaard Fire Kids Edition-hoes. De koffer is verkrijgbaar in zwart of blauw. Er zijn ook een paar koffers voor speciale edities, waaronder een die "intergalactisch" wordt genoemd.

Zoals traditioneel is, zijn er volledig ouderlijk toezicht aanpasbaar via het Amazon Parent Dashboard, maar het ontwerp van een nieuwe Kids Pro-gebruikersinterface lijkt meer op de versie voor volwassenen. Het voegt een tabblad Voor jou toe met aanbevolen inhoud, een tabblad Ik met inhoud toegevoegd door de ouder en aanpasbare achtergronden. Als het kind een tijdslimiet heeft, wordt dit ook weergegeven.

Er zijn drie nieuwe hoofdkenmerken. De eerste is een gefilterde webbrowser die geen toegang geeft tot ongepaste inhoud of sociale netwerken. Zoekopdrachten van Google, Bing of Yahoo zijn alleen SafeSearch. Ouders kunnen andere URLs toestaan, zoals de URLs die nodig zijn voor schoolwerk in het ouderdashboard.

Dan is er een speciale kindvriendelijke app store voor het apparaat waar een kind toegang kan vragen tot apps, die de ouder moet goedkeuren. Ouders kunnen ook andere apps kiezen - zoals Netflix of Spotify - om toe te voegen aan het apparaat van hun kind als ze dat willen. Dit kunnen apps zijn met in-app-aankopen, maar elke aankoop moet worden goedgekeurd door de ouder.

Ten slotte is er de mogelijkheid om vanaf het apparaat een videogesprek te voeren met goedgekeurde contacten die de Alexa-app of een Alexa-apparaat hebben.

Kinderen kunnen vanaf het apparaat geen vaste lijnen of mobiele telefoons bellen. Ze kunnen aankondigingen doen aan Alexa-apparaten bij u thuis, maar zoals met al het andere, kan dit desgewenst worden uitgeschakeld in het ouderdashboard.

De nieuwe tablets kunnen vanaf vandaag allemaal worden gereserveerd. De Amazon Fire 7 Kids Pro begint bij £ 99,99. De Fire HD 8 Kids Pro begint bij £ 139,99. En de Fire HD 10 Kids Pro is geprijsd vanaf £ 199,99.

Een volgende-generatie-versie van de Amazon Fire HD 10 Kids-tablet kost ook £ 199,99.

Geschreven door Dan Grabham.