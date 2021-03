Amazon Fire-tips en -trucs: word een tablet-expert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Fire-tablets zijn populair, niet alleen omdat ze betaalbaar zijn, maar ook omdat ze een breed scala aan inhoud bieden, waardoor ze een gemakkelijke keuze zijn voor iedereen die een mediatablet wil.

Er zijn drie verschillende formaten - Fire 7, Fire HD 8 en Fire HD 10, samen met de optie voor Kids Editions van deze tablets die een aantal voordelen met zich meebrengen.

We hebben een volledig overzicht van de Fire-tablets om u te helpen kiezen welke het beste voor u is, maar lees verder voor een volledige selectie van tips en trucs om het meeste uit uw tablet te halen.

Hier is een kort overzicht van de gebruikersinterface op uw Fire-tablet om u te helpen de weg te vinden.

Het startscherm van Fire OS biedt drie tabbladen: Voor jou, Home en Bibliotheek:

Voor jou: laat je recente shows, apps of boeken hervatten

Home: geeft u toegang tot nieuwe inhoud en al uw apps

Bibliotheek: maakt het gemakkelijk om toegang te krijgen tot al uw Amazon-inhoud

De bedieningselementen onderaan brengen je terug (links), naar huis (midden) of naar je recente apps (rechts).

De zoekbalk is universeel, zoek online, de Appstore en Amazon Shopping.

Veeg van boven naar beneden om Snelle instellingen en meldingen te openen. U kunt de instellingen openen via het tandwiel in dit menu.

Update uw Fire-tablet: ga naar Instellingen> Apparaatopties> Systeemupdates en u kunt controleren of er een nieuwe update voor uw tablet is. Soms worden updates niet weergegeven, dus het is de moeite waard om te controleren of u een update nodig heeft.

Beheer het volume op uw Fire-tablet: er zijn vier verschillende volumeniveaus: media, oproepen, alarmen, meldingen. Deze kunnen allemaal onafhankelijk worden aangestuurd. Druk op de volumeknop aan de zijkant en tik vervolgens op het tandwiel onder aan de schuifregelaar. Dit brengt je naar de volumeniveaus voor alles.

Schakel Niet storen in: Veeg het paneel Snelle instellingen vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en u ziet een pictogram Niet storen. Houd het pictogram ingedrukt en je gaat door naar de instellingen. Hier kun je een schema kiezen en wat er wordt stilgehouden en wat lawaai mag maken.

Meldingen beheren: alle apps kunnen u meldingen sturen en die wilt u misschien niet. Ga naar Instellingen> Apps en meldingen en je kunt door de apps tikken en meldingen uitschakelen als je ze niet wilt.

Back-up van een Fire-tablet: de Fire-tablet maakt automatisch een back-up. U vindt de instellingen in Instellingen> Apparaatopties> Back-up en herstel. De back-up gebeurt eenmaal per week op de achtergrond, zodat u er niet over na hoeft te denken.

Een back-up herstellen naar een Fire-tablet: u kunt een eerdere back-up herstellen naar een Fire-tablet bij de eerste installatie. Als u dat op een bestaande tablet wilt toepassen, moet u eerst de fabrieksinstellingen herstellen (Instellingen> Apparaatopties> Fabrieksinstellingen herstellen). U krijgt de optie om te herstellen te zien tijdens het doorlopen van het installatieproces.

Maak een screenshot op je Fire-tablet: druk tegelijkertijd op het volume en de aan / uit-knop en je maakt een screenshot.

Er zijn niet veel bedieningselementen voor het scherm, maar er zijn er enkele.

Schakel de blauwe schaduw in: Ontworpen om het blauwe licht dat door het scherm wordt uitgezonden te verminderen, veeg de Snelle instellingen naar beneden en tik op Blauwe schaduw. Hierdoor wordt het beeldscherm warmer, beter geschikt voor gebruik s avonds en s nachts.

Kies de Blue Shade-tint: Zoek het pictogram zoals hierboven en houd ingedrukt en je gaat door naar de instellingen. Hier kun je de kleurtemperatuur aanpassen of een schema voor de Blue Shade instellen.

Pas de helderheid van het display aan: Het display kan automatisch worden aangepast, of u kunt de instellingen zelf handmatig aanpassen. Veeg het paneel Snelle instellingen naar beneden en u vindt een schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

Wijzig de lettergrootte: wil je dat alles groter of kleiner wordt? Er zijn vier verschillende lettergroottes beschikbaar. Open Instellingen> Weergave> Lettergrootte om wijzigingen aan te brengen.

De Fire-tablets zijn betaalbaar, maar ze hebben geen enorme opslagruimte. Als opslag veel wordt, vertraagt de tablet veel. Hier zijn enkele dingen die u kunt doen om de situatie te verbeteren.

Gebruik een microSD-kaart om de opslag uit te breiden: alle Fire-tablets ondersteunen extra opslag. De Fire 7 en HD 10 nemen maximaal 512 GB in beslag, de nieuwere HD 8 en 8 Pro kunnen tot 1 TB microSD-opslag in beslag nemen. Dit is de beste manier om meer ruimte te krijgen.

Merk op dat je een kaart van Klasse 10 of hoger nodig hebt om de beste ervaring te krijgen. Houd er ook rekening mee dat u een SD-kaart niet van de ene Fire-tablet naar de andere kunt verplaatsen om gedownloade films, boeken of apps te verplaatsen.Als u deze naar een nieuwe tablet verplaatst, wordt u gevraagd deze opnieuw te formatteren.

Gebruik 1-Tap Archive om ruimte vrij te maken: de Fire-tablets zoeken automatisch inhoud die u niet vaak gebruikt en bieden aan om deze te archiveren - terug te zetten naar de cloud - om ruimte te besparen. Ga naar Instellingen> Opslag en je ziet de optie bovenaan de pagina. Tik op "nu archiveren" om die inhoud te verwijderen, of op "bekijk inhoud" om dingen te zien en deselecteren die u niet wilt verwijderen.

Controleer wat uw opslagruimte in beslag neemt: in Instellingen> Opslag ziet u Interne opslag. Als je daarop tikt, krijg je een uitsplitsing van wat ruimte in beslag neemt. Als je een microSD-kaart hebt geplaatst, kun je ook op SD-kaart tikken om te zien wat die kaart vult.

Verplaats apps naar SD-kaart: Als je een microSD-kaart hebt, kun je er gemakkelijk apps naartoe verplaatsen om ruimte te besparen op de interne opslag. Ga naar Instellingen> Opslag en je zult de optie vinden.

Alexa biedt veel plezier - hetzelfde systeem als op de Amazon Echo, met dezelfde vaardigheden.

Toegang krijgen tot Alexa: je kunt de Alexa-app openen door op het pictogram op het startscherm te tikken, of je kunt de startknop ingedrukt houden en je kunt dan met Alexa praten.

Handsfree Alexa in- / uitschakelen: Veeg omlaag in het deelvenster Snelle instellingen en meldingen en je ziet een pictogram voor Alexa handsfree. Tik hierop om Alexa in of uit te schakelen. Als deze is ingeschakeld, reageert uw tablet altijd op "Alexa" -opdrachten.

Beperk Alexas toegang: misschien wil je enkele dingen beperken waartoe Alexa toegang heeft. In Instellingen> Alexa vind je de optie om Alexas toegang tot Amazon-fotos, filmtrailers en webvideos te beperken. U kunt ook een filter voor veilig zoeken inschakelen voor webvideos.

Zet Alexa Calling and Announcements uit: In hetzelfde instellingenmenu hierboven vind je de optie om "communicatie" uit te schakelen. Hiermee kun je alle communicatie-opties uitschakelen - Drop In, Alexa Calling, messaging en aankondigingen.

Alexa-instellingen beheren: met toegang tot de Alexa-app kun je alle instellingen voor Alexa beheren. Open de Alexa-app, open het menu linksboven en tik op instellingen. Hier kun je alle Alexa-instellingen bedienen, die van toepassing zijn op alle apparaten - Fire-tablets, Echo-luidsprekers of op je telefoon.

Bedien uw slimme apparaten voor thuisgebruik: alle apparaten die u met Alexa hebt ingesteld, zijn eenvoudig toegankelijk op uw Fire-tablet. Bij recente software-updates is een pictogram toegevoegd aan de Fire-tablet in de linkerbenedenhoek. Tik hierop en er wordt een dashboard geopend om al uw apparaten te bedienen die met Alexa zijn verbonden.

Als je een Fire HD 8 of Fire HD 10 hebt, biedt deze Show Mode om van je tablet een Echo Show te maken. Als je de showmodus gebruikt, wil je Alexa handsfree inschakelen zoals hierboven.

Showmodus inschakelen: U kunt de showmodus inschakelen door in het paneel Snelle instellingen omlaag te vegen - u ziet bovenaan een schakelaar voor de showmodus. Aanzetten.

Selecteer inhoud die in de showmodus wordt weergegeven: u kunt de schermen die u in de showmodus krijgt, aanpassen. Ga naar Instellingen> Weergavemodus> Startscherm> Startinhoud en je kunt verschillende elementen uitschakelen - aandelen, recepten, populaire onderwerpen, eindscores enz.

Selecteer achtergronden en achtergrond voor de showmodus: u kunt een andere achtergrond kiezen of deze personaliseren met uw eigen fotos. Ga naar Instellingen> Weergavemodus> Startscherm> Achtergrond om uw selectie te maken.

Als je de Fire HD 8 bezit, is het, naast de Show Mode, de moeite waard om het Wireless Charging Dock te kopen om het pakket compleet te maken.

De Fire-tablet kan meerdere gebruikers ondersteunen, waardoor ze elk hun eigen ruimte krijgen. Het ondersteunt twee volwassenen en maximaal vier kinderen als onderdeel van een Amazon-huishouden.

Van gebruiker wisselen: om van gebruiker te wisselen, veegt u omlaag in het paneel Snelle instellingen en ziet u een persoonspictogram. Tik hierop en het toont u de geregistreerde gebruikers. Tik op het gewenste gebruikersprofiel en u schakelt over naar die gebruiker.

Voeg een persoon toe aan uw Fire-tablet: wanneer u voor het eerst een Fire-tablet instelt, krijgt u de mogelijkheid om te selecteren wie een tablet zal gebruiken, vanuit uw Amazon-huishouden. U kunt alle relevante gebruikers selecteren. Als je het al hebt ingesteld, ga dan naar de gebruikersprofielen zoals hierboven en tik op Nieuwe gebruiker. U wordt vervolgens gevraagd om gebruikers uit uw huishouden toe te voegen.

Een kinderprofiel instellen: wanneer u een kinderprofiel toevoegt, wordt u doorgestuurd naar een pagina met kinderinstellingen om de inhoud te beheren. U kunt de instellingen selecteren die van toepassing zijn en vervolgens "Profiel weergeven op vergrendelscherm" selecteren en dat kind zal als gebruiker verschijnen. U kunt wachtwoorden voor kinderen in- of uitschakelen.

We hebben hier een volledige installatiehandleiding voor kinderen op Fire-tablets , want er is veel te overwegen.

