Bespaar vandaag $ 40 / £ 45 op de Amazon Fire 7 Kids Edition-tablet

(Pocket-lint) - Amazon geeft opnieuw korting op zijn eigen Fire-tablets. Er is momenteel een korting op de Fire 7 Kids Edition in de VS en het VK.

Deze tablets zijn robuuste, goedgebouwde onderdelen die zijn ontworpen om kinderen toegang te geven tot de juiste inhoud om te leren, spelen en meer.

Voor een korte periode worden ze verdisconteerd tot slechts $ 59,99 in de VS - een besparing van $ 40 op de gebruikelijke vraagprijs en een koopje. Als u meer dan één kind in huis heeft, kunt u er ook twee pakken en de besparing verdubbelen tot $ 80 . In het VK kunt u £ 45 besparen met dezelfde deal, waardoor de prijs naar £ 54,99 wordt verlaagd .

Met de aanschaf van de Fire 7 Kids Edition-tablet krijgt u niet alleen een robuuste tablet die is ontworpen om misbruik te maken, maar ook een slimme tablet die de toegang beperkt tot dingen die kinderen zouden moeten zien, afhankelijk van hun leeftijd.

Je krijgt ook een jaar lang toegang tot Amazon FreeTime Unlimited met gratis toegang tot 20.000 apps, games, boeken, videos, audioboeken en meer. Er is ook de gemoedsrustbonus met een garantie van twee jaar waarmee u het kunt retourneren voor vervanging, wat er ook gebeurt.

Houd uw kinderen bezig terwijl we allemaal worstelen met de pandemie van het coronavirus. U kunt ook educatieve doelen en tijdslimieten instellen en de inhoud filteren om ervoor te zorgen dat deze geschikt is voor de leeftijd.

Geschreven door Adrian Willings.