(Pocket-lint) - Kinderen zijn dol op tablets. Ze houden van interactieve spelletjes, ze houden ervan om video's te bekijken en ze houden van alle apps. Het grote probleem is dat de meeste volwassenen een tablet voor zichzelf hebben, wat betekent dat je maar een paar klikken verwijderd bent van inhoud of koopverleidingen die je niet in de handen van je kind wilt hebben.

Een van de beste tablets voor kinderen is de Amazon Fire, om een aantal redenen. Ten eerste de prijs, ten tweede heeft Amazon veel moeite gedaan om ouders te voorzien van bediening om ervoor te zorgen dat de Fire veilig is voor kinderen.

Welke Fire tablet moet ik kopen?

Als je eenmaal hebt geaccepteerd dat kinderen niet de nieuwste en krachtigste technologie nodig hebben, zijn er weinig keuzes te maken. Amazon verkoopt verschillende versies van zijn Fire-tablet en wij bevelen het basismodel Fire 7 van harte aan, omdat dit ideaal is voor jongere kinderen.

Alle Amazon Fire-modellen draaien op dezelfde gebruikersinterface en bieden dezelfde softwarefuncties, inclusief alle controles die je nodig hebt om het veilig te maken voor je kinderen. Dit is een voordeel ten opzichte van een gewone Android-tablet, die dat niet heeft (hoewel Google Family Link wel wat toepassingen heeft), en het is aanzienlijk goedkoper dan een Apple iPad, hoewel als je veel iTunes-content hebt gekocht of iOS-specifieke apps in gedachten hebt, dat een belemmering kan zijn voor je keuze.

Amazon Fire

De gewone Amazon Fire 7 tablet is een 7-inch tablet met een quad-core processor, Wi-Fi, Bluetooth en een microSD-kaartslot voor geheugenuitbreiding. Hij is van plastic, maar als je hem voor een kind koopt, zul je een hoesje willen om hem rondom te beschermen.

De Amazon Fire komt in 16GB of 32GB opslagopties, en met of zonder "speciale aanbiedingen". Speciale aanbiedingen betekent schermreclame en als u uw kinderen echt wilt beschermen, kiest u voor geen speciale aanbiedingen, voor £10/$15 meer. Als u meer opslagruimte wilt, is dat ook £10/$20 meer - dus u bent waarschijnlijk beter af met een microSD-kaart.

Je zult het ook in een koffer willen stoppen. Er zijn veel opties op Amazon.

Amazon Fire Kinderen

Er is echter een speciaal model speciaal voor kinderen en dit is een Amazon Fire tablet die wordt geleverd in een schuimrubberen bumper cover. Het is dezelfde specs als de Amazon Fire hierboven, het komt met 16GB opslag en geen "speciale aanbiedingen", dus de tablet zelf waard 59,99 dollar en ongeveer 5 dollar voor de cover. Het komt ook met een 2 jaar no quibble garantie als u / zij het breken.

De grote kick hier is dat je een 1-jarig gratis abonnement krijgt op Amazon Kids+. Dit is een abonnementsdienst die toegang geeft tot heel veel inhoud speciaal voor kinderen. We vertellen er hieronder meer over, maar vergeet niet dat je aan het eind van het jaar moet betalen, anders verlies je de toegang.

Er zijn nu twee kinderversies. De gewone versie wordt aanbevolen voor 3-7 jaar, terwijl de Fire 7 Kids Pro bedoeld is voor 6-12 jaar. De Pro-versie is gebaseerd op de Fire HD 8 of Fire HD 10 (er is geen Pro-versie van de Fire 7), maar het grote verschil is dat het ontwerp van de behuizing een voor kinderen iets ouder is.

Hoe stelt u uw Amazon Fire in voor kinderen?

Nu de details. Wanneer u een Amazon-product koopt, moet het worden geregistreerd op een Amazon-account. Nu Amazon huishoudens toestaat, kunt u het beste een apparaat van een kind (Fire of Kindle) op uw account zetten, met een kinderprofiel.

Zo hoef je geen nieuwe Amazon-account voor hen aan te maken, hoef je geen e-mailadres te registreren of betalingsgegevens te verstrekken, en weet Amazon dat de gebruiker een kind is en kan het een ruimte speciaal voor hen creëren op de Fire-tablet.

Amazon Fire-tablets zijn - net als de Kindle - op te splitsen in twee gebieden. Het eerste gebied is de volledige interface met volledige bediening, waartoe je als volwassene toegang hebt, met toegang tot al je content. Het tweede is Amazon Kids (voorheen Fire for Kids).

Hoe Amazon Kids instellen

Amazon Kids is een veilig gebied waar u alle inhoud kunt controleren, tijdslimieten en dagelijkse doelen kunt instellen, de webbrowser kunt uitschakelen, de camera en galerij kunt uitschakelen, enzovoort.

Zoals we hierboven al zeiden, moet je je bij de tablet aanmelden met je eigen Amazon-account. Dat registreert het apparaat bij u en geeft u controle over dat tablet via Amazon's Parent Dashboard. Dit betekent dat als je de tablet eenmaal hebt ingesteld, je hem vanaf een ander apparaat kunt bedienen.

Dit is wat u moet doen op de tablet:

Zodra u uw tablet hebt geregistreerd, klikt u op het Amazon Kids-pictogram op het beginscherm. U wordt gevraagd een wachtwoord in te stellen als u dat nog niet hebt. U ziet de kinderprofielen die beschikbaar zijn om te gebruiken in Amazon Kids van uw huishouden, of u kunt een nieuw kinderprofiel instellen. Tik op "doorgaan" als u klaar bent. U komt op een pagina die u controle geeft over gefilterd browsen, downloads & aankopen, aankondigingen en bellen - u kunt elk van deze uitschakelen. U kunt ook de schuifregelaars bovenaan gebruiken om beperkte, matige of volledige toegang te selecteren. Vervolgens wordt u gevraagd of uw kinderen inhoud mogen zien en opvragen die buiten hun leeftijdsbereik valt, zoals Netflix, Disney+ en andere streaming-apps. U kunt dan enkele populaire apps voor kinderen selecteren om te installeren, zodat er wat inhoud is voor uw kind. U kunt vervolgens het e-mailadres bevestigen dat u wilt melden - bijvoorbeeld als uw kind een app aanvraagt waartoe het geen toegang heeft.

Zodra u deze eerste stappen hebt doorlopen, is alles ingesteld voor een kindergebruiker - maar Amazon Kids is nog niet echt actief. U komt op een scherm met de beschikbare kinderprofielen. Tik op een kind en Amazon Kids wordt geopend voor dat kind.

Of u kunt op het tandwiel Instellingen tikken en alle beschikbare instellingen bekijken. Dat omvat het verwijderen van toegang tot de camera, het instellen van tijdslimieten en dagelijkse doelen, het wijzigen van de leeftijdsfilter die voor hen beschikbaar is, en een meer gedetailleerd beheer van toegankelijke websites, of het toevoegen van inhoud waarvan u wilt dat ze toegang hebben tot die anders niet is opgenomen in de normale selectie die Amazon Kids biedt.

Omdat Amazon Kids is ontworpen voor kinderen, is het een veilige plek en direct herkenbaar, door het ontwerp te veranderen zodat je in één oogopslag kunt zien dat ze in de juiste zone zijn.

Om Amazon Kids te verlaten, kunnen ze een profiel verlaten, waardoor ze terugkeren naar het vergrendelingsscherm met alle gebruikersprofielpictogrammen erop. Dit is waarom het essentieel is dat je een wachtwoord hebt op alle volwassen accounts, om te voorkomen dat ze dan jouw gebied binnengaan en weer volledige toegang krijgen.

Apps en inhoud toevoegen aan Amazon Kids

Een van de dingen die u moet doen in de gewone Amazon Kids-app is de inhoud nomineren waartoe uw kinderen toegang krijgen. Dit geeft u volledige controle, omdat u verantwoordelijk bent voor het toestaan van toegang tot verschillende apps en games - tenzij u Amazon Kids+ gebruikt, waar we zo op terugkomen.

Het is gemakkelijk genoeg om inhoud toe te voegen, maar je moet deze stappen volgen:

Ga in het profiel voor volwassenen naar Amazon Apps en zoek de gewenste app of game, download en installeer deze. Open de Amazon Kids-app, en open de instellingen voor het kind waaraan je inhoud wilt toevoegen. Tik op "Inhoud toevoegen" en je krijgt de optie om inhoud op je tablet te delen, websites toe te voegen of video's van het web toe te voegen. Selecteer de inhoud die u wilt toevoegen. Als het gaat om content die je hebt, kun je apps, boeken en Audible kiezen; als het gaat om websites kun je de URL toevoegen; bij video's ga je naar YouTube, zodat je video's kunt selecteren om toegang toe te staan. Log weer in op het profiel van het kind om toegang te krijgen tot de app of de inhoud.

Deze regeling geeft u veel vrijheid om dingen toe te voegen waartoe u wilt dat uw kind toegang heeft. Hoewel Amazon Kids enige toegang heeft tot inbegrepen inhoud, verdeeld in thema's of personages, zult u waarschijnlijk wat inhoud hebben die u wilt dat uw kind heeft, vooral als ze ouder worden. Het verlenen van toegang tot apps en games is binnen uw controle, dus u kunt een beslissing nemen over waartoe uw kind toegang heeft - buiten de beveiligingen die Amazon biedt.

Merk op dat als u iets als een filmstreamingdienst installeert zodat uw kind er toegang toe heeft, u verantwoordelijk bent voor het instellen van ouderlijk toezicht in die app zelf.

De optie om websites of video's van het web toe te voegen, betekent dat je inhoud kunt vinden die zij specifiek leuk vinden. Zo kun je bijvoorbeeld een educatieve website toevoegen, of YouTube waartoe je ze toegang wilt geven zonder dat je open toegang geeft tot alles op YouTube. Merk op dat je dit individueel moet doen, dus het kan even duren.

Wat is Amazon Kids+?

Amazon Kids+ is een label dat Amazon plakt op verdere inhoud van abonnementen. Dit heette voorheen Fire for Kids Unlimited, of FreeTime Unlimited in de VS. Zoals we al zeiden, is dit een dienst die 1 jaar lang gratis wordt geleverd bij de Fire Kids Edition-tablet, maar je kunt je er ook apart op abonneren als je liever de standaard tablet koopt.

Amazon herstructureerde de prijzen in juni 2022, zodat er één prijs is voor Prime-abonnees en één voor niet-Prime-abonnees. De optie voor één kind is verwijderd en nu kunnen alle abonnees maximaal vier kinderen hebben die een abonnement gebruiken. Er zijn opties voor maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. Amazon biedt ook een gratis proefabonnement van 1 maand, als je het eens wilt proberen.

Amazon Kids+ biedt een aantal voordelen ten opzichte van het reguliere Amazon Kids-aanbod dat bij alle Fire-tablets wordt geleverd. Amazon stelt inhoud samen en maakt deze beschikbaar voor kinderen via de Fire-tablet, zodat ze toegang hebben tot leeftijdsgeschikte boeken, apps, video's en webinhoud.

Dit opent het aanbod van inhoud voor kinderen, waardoor ze een aantal extra selecties kunnen maken, zoals het openen van meer boeken, zonder tussenkomst van ouders. In tegenstelling tot de inhoud die u zou kunnen toewijzen, is dit allemaal geverifieerd door Amazon. U behoudt de mogelijkheid om meer inhoud toe te voegen, als u dat wilt.

De Amazon Kids+ inhoud is onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën, iets dat u kunt benoemen in het profiel van het kind en als u oudere kinderen hebt die meer inhoud willen, is kiezen voor Unlimited een goede manier om te weten dat ze toegang hebben tot inhoud zonder constante verzoeken om meer dingen te kopen of toegang te verlenen.

Of u Amazon Kids+ de moeite waard vindt, hangt sterk af van hoeveel inhoud uw kinderen volgens u nodig hebben, hoeveel tijd ze u pesten en of u denkt dat het abonnement opweegt tegen het bedrag dat u uitgeeft om verse inhoud voor hen te kopen.

Het is echter vermeldenswaard dat boeken die u downloadt via Amazon Kids+ vervolgens niet verschijnen op een Kindle die is gekoppeld aan het profiel van dat kind.

Samenvattend

Van alle kindvriendelijke apparaten die er zijn, is de aanpak van Amazon een van de meest uitgebreide. Er is een reeks verstandige opties voor ouderlijk toezicht, van het instellen van tijdslimieten tot opties om leeftijdsgebonden inhoud toe te staan of aan te bieden.

Het beste van alles is dat het account van uw kind onder de paraplu van uw huishouden blijft en dat u de controle houdt, of dat nu via hun eigen tablet, uw tablet of vanuit uw webbrowser is.

