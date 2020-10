Enorme besparingen op Amazon Fire-tablets toen de verkoop op Prime Day toesloeg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Day-kortingen zijn nu in volle gang, met een reeks besparingen op de eigen apparaten van Amazon.

De Fire-tablets vertegenwoordigen enkele van de meest betaalbare tablets die je kunt vinden, en Amazon verkoopt deze voor een fractie van de prijs van een iPad, wat betekent dat ze geweldig zijn voor kinderen van elke omvang. Prime Day brengt ze naar bijna lachwekkende prijzen.

Dit zijn de prijzen in de VS:

• Fire HD 10 nu £ 89,99, was £ 149,99 (bespaar £ 60): De Fire HD 10 is in 2019 geüpdatet om hem krachtiger te maken, met een snellere processor en een overstap naar USB-C voor sneller opladen. Het biedt een geweldig 10-inch full HD-scherm, dus het is perfect voor het bekijken van films op lange vluchten met een batterijduur van 12 uur. Bekijk deze deal hier.

• Fire HD 8 Plus nu £ 64,99, was £ 109,99 (bespaar £ 45): de Fire HD 8 Plus is een nieuw model, hetzelfde als de HD 8, maar met de toevoeging van draadloos opladen voor extra gemak. Het is een geweldige middelgrote tablet, met een groot aantal opslagmogelijkheden en kleuren. Bekijk deze deal hier.

• Fire HD 8 nu £ 44,99, was £ 89,99 (bespaar £ 45): de Fire HD 8 heeft een groot schermformaat en wordt geleverd met 32 of 64 GB opslagopties. Hij heeft veel vermogen en goede luidsprekers, ideaal voor entertainment onderweg. Krijg deze deal hier.

• Fire 7 nu £ 29,99, was £ 49,99 (bespaar £ 20): Amazons goedkoopste tablet krijgt een gekke korting. Deze 7-inch tablet is verkrijgbaar in de formaten 16 of 32 GB en is ideaal voor wie niet veel geld wil uitgeven. Bekijk de deal hier.

Amazon geeft ook korting op de Kids Edition-tablets voor Black Friday, dus er zijn over de hele linie besparingen.

Als u op zoek bent naar meer deals, dan hebben we hier een volledig overzicht van Prime Day-deals

Geschreven door Rik Henderson.