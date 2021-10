Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tablets hebben eind 2021 een opleving, omdat de verkoop van leistenen tijdens de pandemie toenam, dus verschillende makers strijden om een deel van de markt.

Acers versie is de Enduro Urban T3, een 10-inch tablet met een antimicrobiële coating, wat betekent dat het scherm en de oppervlakken sommige bacteriële narigheden teniet kunnen doen - wat duidelijk een van die toegenomen zorgen is voor velen in de wereld van vandaag.

De Enduro Urban T3 houdt de zaken niet alleen schoon, maar houdt de zaken ook slank door het ontwerp: de dikte van 9,9 mm maakt hem vergelijkbaar met veel huidige vlaggenschiptelefoons.

De T3 wordt ook aangeduid als een stevige tablet, compleet met robuustheid van militaire kwaliteit (MIL-STD 810H), zodat hij stoten en vallen kan weerstaan (tot 1,2 m).

Het is ook stof- en waterdicht (IP53-standaard), wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over spatten of onderdompeling. Zelfs de luidsprekers en blootgestelde poorten zijn bestand tegen de elementen, dus maak je daar geen zorgen over.

Het 10-inch scherm levert een Full HD+ resolutie (1920 x 1200 pixels), dus geen snelkoppelingen daar, terwijl MediaTek processorverantwoordelijkheden op zich neemt, ondersteund door 4GB RAM om soepele werk- of speelsessies te garanderen.

De Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) gaat in het eerste kwartaal van 2022 in de verkoop voor $ 299,99/€ 299.

