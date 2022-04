Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - E Ink heeft Gallery 3 aangekondigd, haar volgende generatie kleuren e-paper display technologie die toekomstige e-readers zal aandrijven. Dit is een belangrijke update in de e-reader wereld. Hier is alles wat u moet weten.

Advanced Color E-Paper kan meer dan 50.000 kleuren weergeven

Drie kleurmodi: Snel (500ms); Standaard (750-1000ms), Beste (1500ms)

Pixeldichtheid van 300ppi

Het belangrijkste kenmerk van dit nieuwe scherm is Advanced Color E-Paper, dat meer dan 50.000 verschillende kleuren kan weergeven via een inktsysteem met vier deeltjes (cyaan, magenta, geel en wit) dat een volledig kleurengamma op elke pixel mogelijk maakt. Het nieuwe E Ink Gallery 3-paneel kan daarom drie kleurmodi bieden, waaronder een "snelle" modus die het paneel in 500 milliseconden kan vernieuwen. Ook de bijwerktijden voor zwart-wit zijn verbeterd: de Gallery 3 schakelt nu in 350 milliseconden tussen monochrome pagina's. De resolutie is ook beter: de Gallery 3 biedt een pixeldichtheid van 300ppi, tegenover 150ppi op het vorige paneelmodel.

Ja, het nieuwe e-paper paneel is opvouwbaar en oprolbaar. Zie E-Ink's eigen tweet hieronder:

E Ink Gallery 3 biedt snellere update tijden, verbeterde resolutie, een nieuwe front light technologie die #bluelight vermindert, en meer! Lees hier meer over de volgende generatie kleuren #ePaper. https://t.co/wHsLekvyDA pic.twitter.com/kkAhpuRKob- E-Ink (@EInk) April 25, 2022

Ink Gallery 3 zal ook peninvoer in zwart-wit ondersteunen Met een toevoeging van verschillende andere kleuren en een update tijd van 30ms

Het scherm kan zowel WACOM als EMR ondersteunen

Ja, het volgende generatie paneel ondersteunt stylusinvoer tot 30 milliseconden voor zwart en wit, en sommige kleuren.

E Ink heeft het paneel uitgerust met zijn nieuwe ComfortGaze-frontverlichting, die volgens het bedrijf een "blauwlichtveilige kijkervaring" biedt.

Tot slot kan het paneel functioneren bij temperaturen tot 122 graden F.

Er zijn nog geen apparaten met een Gallery 3-paneel

E Ink zal Gallery 3 demonstreren in Taipei Nangang Exhibition Center op 27 april 2022

E Ink zal de Gallery 3 demonstreren op de California Panel Week op 10 mei 2022

Omdat E Ink's Gallery 3-paneel een belangrijke update is voor e-paper in kleur, zal het ongetwijfeld zijn weg vinden naar mainstream-apparaten. Maar we weten nog niet wanneer e-readers en andere apparaten met Gallery 3 op de markt zullen komen. Pocket-lin zal u op de hoogte houden wanneer bedrijven zoals Amazon en Kobo van plan zijn om het te gebruiken voor hun volgende generatie e-readers.

Zie de aankondiging van E Ink over Gallery 3 voor meer details.

Geschreven door Maggie Tillman.