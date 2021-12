Barnes and Nobles nieuwe GlowLight 4 is een Nook e-reader van $ 149

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble heeft zijn verouderde e-reader line-up bijgewerkt met een nieuw model: The Nook GlowLight 4 .

Het volgt de GlowLight 3, de laatste Nook e-reader, die debuteerde in 2017. Barnes en Noble hebben dit jaar echter een door Lenovo gemaakte tablet geïntroduceerd.

De Nook GlowLight 4 kost $ 149 in de VS, wat een prijsverhoging van $ 30 is ten opzichte van de GlowLight 3. Vergeleken met zijn voorganger biedt hij een vernieuwd ontwerp (met slankere randen), meer opslagruimte (van 8 GB tot 32 GB), een grotere batterij (van 30 tot 50 dagen zonder opladen) en opladen via USB-C.

Anders lijkt het erg op het oudere model.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 1 December 2021

Het heeft een 6-inch 300ppi e-paper display met een geïntegreerde achtergrondverlichting en instelbare kleurtemperatuur, evenals fysieke knoppen om paginas om te slaan.

Met name ontbreekt waterdichtheid. Zijn meest directe concurrent, het nieuwe Paperwhite-model van Amazon , dat begint bij $ 139, slaagt erin om waterdichtheid en een groter scherm te bieden. Zelfs Kobos Libra- lijn, die een startprijs van $ 159 heeft, is waterdicht en heeft een groter scherm.

Als de Nook GlowLight 4 je nog steeds interesseert, zal deze vanaf 8 december 2021 te koop zijn op de website van Barnes and Noble en in de winkels.

Britse prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.