Deze flinterdunne kleurendisplaytechnologie kan worden gebruikt in de eReaders van de toekomst

(Pocket-lint) - Nieuw onderzoek suggereert dat in de toekomst effectievere kleurenschermen naar eBook-readers en andere elektronische papieren apparaten kunnen komen.

Als je een Amazon Kindle of iets dergelijks hebt, weet je dat het een zwart-witervaring is, terwijl in de handel verkrijgbare kleurenlezers duur zijn.

Onderzoekers van de Chalmers University of Technology in Zweden hebben onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Nano Letters rond een flinterdun scherm dat ook kleur kan tonen. Cruciaal is dat het scherm zeer energiezuinig moet zijn, omdat het omgevingslicht gebruikt in plaats van achtergrondverlichting om tekst en afbeeldingen weer te geven, terwijl het ook kleurnauwkeurige afbeeldingen weergeeft.

Het scherm maakt gebruik van wolfraamtrioxide omdat het kan regelen hoe licht wordt geabsorbeerd en gereflecteerd, zeggen de onderzoekers. Ze probeerden een combinatie van wolfraamtrioxide, goud en platina te gebruiken.

De onderzoekers zeggen dat deze reflecterende in plaats van verlichte schermen ook beter voor de ogen zijn.

"In dit werk laten we een nieuw ontwerp zien voor anorganische elektrochrome nanostructuren dat het probleem van lage reflectie omzeilt en toch een uitstekend kleurbereik biedt", aldus de onderzoekers. Dit wordt bereikt door de juiste metalen te selecteren en de dunne filmlagen om te keren, waardoor alle elektrische componenten achter het reflecterende oppervlak "verborgen" kunnen worden.

"We laten zien dat onze nanostructuren duidelijk beter presteren dan de nieuwste commerciële kleuren-e-reader in termen van zowel kleurbereik als helderheid", voegen ze eraan toe.

