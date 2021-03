Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble is van plan om zijn verouderende lijn van Nook e-readers bij te werken, volgens een nieuw rapport.

Het bedrijf vertelde zowel The Verge als Engadget dat er in het voorjaar van 2021 nieuwe eenheden in de winkels zullen verschijnen, compleet met een nog aan te kondigen tablet die het volgende week (of eind maart 2021) op de markt wil brengen. Het wordt "een nieuwe Nook-tablet ontworpen met Lenovo".

De meest recente Nook-tablet van Barnes and Noble is de door Android aangedreven 10,1-inch Nook die bij de lancering $ 129 kostte, hoewel hij sinds afgelopen zomer niet meer te koop is. In feite worden andere e-readers van Barnes and Noble, waaronder de Nook GlowLight 3 en GlowLight Plus, allemaal vermeld als volledig uitverkocht online. Sommige winkels vermelden echter nog steeds de beschikbare voorraad in de winkel.

Dit heeft ertoe geleid dat sommige Nook-fans zich afvroegen of Barnes and Noble van plan was om de lijn stop te zetten. Maar blijkbaar zijn de aandelenkwesties allemaal te wijten aan "uitzonderlijk sterke" verkopen van het afgelopen jaar, althans dat is wat Susan McCulloch, senior directeur van Nook Operations bij Barnes and Noble, tegen The Verge zei. "Naarmate de problemen gaan, is dit natuurlijk bitterzoet voor een detailhandelaar", zei ze.

Denk aan de GlowLight 3 die in 2017 is uitgebracht. De Plus is twee jaar oud .

Geschreven door Maggie Tillman.