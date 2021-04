RedMagic Watch is te koop voor minder dan £ 90

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nubias RedMagic Watch is nu wereldwijd verkrijgbaar, in zwart of wit.

De smartwatch werd aangekondigd naast de RedMagic 6, maar is een beetje later uitgebracht.

Het is beschikbaar voor slechts £ 89 in het VK, $ 99 in de VS en € 99 in Europa.

Dat is aantrekkelijk, aangezien het een 1,39-inch AMOLED-scherm heeft met een resolutie van 454 x 454 en meerdere sensoren. Deze omvatten hartslag-, bloedzuurstof- en slaapmonitoring, plus een GH3011-sensor voor activiteits- en lichaamsbewaking.

Dit laatste is vooral handig omdat de RedMagic Watch wordt gepitcht als een sporttoestel. Er zijn 16 sportmodi aan boord, waaronder dynamische voetbalactiviteiten in kaart brengen.

Het horloge is gekoppeld aan de RedMagic Sports-app, die zowel vooriOS als Android beschikbaar is . U hebt geen RedMagic-telefoon nodig om het horloge te koppelen.

Andere specificaties zijn onder meer de mogelijkheid om de wijzerplaat te veranderen met meerdere andere opties, een geclaimde batterijduur van 15 dagen (50 uur in buitensportmodus), waterdichtheid en ingebouwde GPS. Hij weegt 290 g.

U kunt de banden ook tussen verschillende optionele ontwerpen wisselen.

De RedMagic Watch is exclusief verkrijgbaar via de RedMagic-website voor wereldwijde verzending. U kunt hier meer informatie vinden .

Geschreven door Rik Henderson.