Xiaomi Watch S2 belooft 12 dagen batterij en nog veel meer

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft de Watch S2 aangekondigd met een AMOLED-scherm, tot 12 uur batterijduur, twee verschillende maten en nog veel meer.

Xiaomi heeft de vernieuwde wearable aangekondigd naast zijn Xiaomi 13-serie en er is genoeg om op in te gaan, te beginnen met het formaat. De Xiaomi Watch S2 is verkrijgbaar in 42 mm en 46 mm, maar beide hebben een AMOLED-scherm en gaan naar eigen zeggen tot 12 dagen mee op één lading, wat indrukwekkend is. Beide worden geleverd met saffierglas, zodat ze niet te gemakkelijk krassen, hoewel je dat alleen krijgt als je de lederen optie kiest.

Het goede nieuws is dat alle Xiaomi Watch S2-modellen een permanent display hebben, en de sensoren omvatten een bloedzuurstofsensor en een hartslagsensor. Er is nog meer, zoals een versnellingsmeter, gyroscoop, luchtdruksensor en temperatuursensor.

Zoals de sensoren al deden vermoeden, beschikt de Xiaomi Watch S2 over slaap- en fitnesstracking, die beide op dit moment zo goed als vanzelfsprekend zijn. Meer dan 100 sportmodi worden ondersteund, met 50m waterbestendigheid die ervoor zorgt dat veel watersporten gewoon goed zouden moeten zijn.

Qua kleuren kunnen Chinese klanten kiezen uit zwart, wit en lichtgoud. Het standaardmodel van 42 mm kost CNY999, terwijl de lederen versie CNY1.199 kost. Upgraden naar het 46mm-model kost CNY1.099 voor het standaardmodel, terwijl de lederen versie CNY1.299 kost. Ze zijn nu allemaal te bestellen - zolang je maar in China bent. We hopen op een internationale lancering, maar dat duurt nog een paar maanden als we afgaan op eerdere releases.

Geschreven door Oliver Haslam.