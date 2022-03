Xiaomi lanceert S1 en S1 Active, twee nieuwe smartwatches

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft de lancering van zijn nieuwste smartphones, de Xiaomi 12 en 12 Pro, gebruikt om ook zijn nieuwste smartwatches in te luiden in de vorm van de S1-serie, die ook een sportieve versie en een meer verfijnde optie heeft.

De eerste die werd getoond was de S1 Active, voor diegenen die zoveel mogelijk sportfuncties om hun pols willen krijgen. Het heeft een 1,43-inch AMOLED-display en wordt geleverd in drie kleuren met een reeks banden waarmee je je look kunt aanpassen.

Er zullen blijkbaar maar liefst 117 fitnessmodi zijn om uit te kiezen, wat ons doet denken dat de meeste sporten waarschijnlijk worden afgedekt, en het heeft een batterijduur van 12 dagen om ervoor te zorgen dat je het niet 's nachts hoeft op te laden .

Er is ook ingebouwde GPS, evenals NFC voor betalingen en met microfoons aan boord werkt het met stemassistenten en kunt u bellen via Bluetooth zonder dat u oordopjes hoeft aan te sluiten. Het kost $ 199, een indrukwekkende prijs voor de functies.

Al deze functies zijn ook aanwezig en correct in het vlaggenschipmodel, de S1, dat iets hoger is geprijsd op $ 269. Het wordt geleverd met zowel een leren band als een fluorrubber (ja, dat is fluorrubber) optie om uit te kiezen, en heeft een meer formele uitstraling zonder in te boeten op de fitnessfuncties.

Het heeft ook een saffierkristaldisplay voor verbeterde duurzaamheid – maar afgezien daarvan lijkt het erop dat de versie die u verkiest, naar uw smaak is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.