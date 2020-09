Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi is geen onbekende in wearables en heeft in de loop der jaren een aantal ontwikkeld. Maar geen van degenen die echte smartwatches zijn, heeft de internationale markten bereikt. De Xiaomi Mi Watch is hier echter om dat te veranderen.

Ondanks dat hij dezelfde naam draagt als een eerder en anders ontworpen Xiaomi-product, is de Mi Watch ontworpen voor zowel fitness als smartwatch. Er zijn 117 verschillende oefenmodi, waardoor er op dat vlak geen middel onbeproefd blijft.

De Mi Watch bevat GPS-tracking, een kompas, bloedzuurstofmonitor, hartslagsensor - alle functies die u nodig hebt om fitnessactiviteiten nauwkeurig te volgen. Het is zelfs 5ATM beoordeeld, wat betekent dat het waterdicht is tot 50 meter diep voor al die activiteiten op waterbasis.

Synchroniseer met je smartphone en je hebt een volledig capabele smartwatch met meldingen en apps, inclusief Amazon Alexa-spraakintegratie.

Het 1,3-inch AMOLED-display is rond, zonder onderbrekingen, voor een heldere en kleurrijke visualisatie.

De batterijduur van de 420 mAh-cel zou tot 16 dagen meegaan - hoewel alleen in de standby-tijd, zeker niet als je hem non-stop gebruikt met alle functies geactiveerd.

De Xiaomi Mi Watch kost slechts € 99. Dat past bij de budgetprijsbenadering die Xiaomi hanteert met zijn nieuwste Mi 10T- telefoons.

Geschreven door Mike Lowe.