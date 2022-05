Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Withings heeft eindelijk de nieuwe versie van zijn ScanWatch smartwatch gelanceerd die de bouwkwaliteit verhoogt en een nieuw ontwerp heeft dat een ander deel van de markt zou kunnen aanspreken - de ScanWatch Horizon.

Het horloge beschikt over alle tracking- en smartwatchfuncties van de originele ScanWatch, maar concentreert zich in plaats daarvan op een metalen ontwerp in een paar kleuropties om gebruikers een aantal nieuwe opties te geven als het gaat om het uiterlijk.

De ScanWatch was nauwelijks een onelegant horloge, vergeleken met de overgrote meerderheid van de smartwatches, maar deze nieuwe roestvrijstalen versie ziet er een beetje prestigieuzer uit en wordt geleverd met een verhoogde prijs van 499,95 dollar/449,95 pond om mee te gaan.

Withings heeft zowel de glazen voorkant als de behuizing van het horloge geüpgraded, en het is nu saffierglas voor de grote duurzaamheid die dat materiaal met zich meebrengt.

Afgezien daarvan waren de specificaties van de ScanWatch al geweldig, met inbegrip van uitstekende hartslagregistratie, slaapmonitoring en een ECG-controle wanneer u daar zin in hebt.

De levensduur van de batterij is veel beter dan die van een niet-hybride horloge en bedraagt ongeveer 30 dagen op een enkele lading, en de bijbehorende app is erg handig en bevat alle statistieken en instellingen die je nodig zou kunnen hebben. Toch zal het interessant zijn om te zien of de ScanWatch Horizon een markt kan vinden voor een prijs die bijna twee keer zo hoog is als die van het normale model.

Geschreven door Max Freeman-Mills.