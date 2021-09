Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Withings staat bekend om zijn smartwatches die in niets op een smartwatch lijken . En de nieuwste ScanWatch Horizon van het bedrijf tilt dat concept naar een geheel nieuw niveau met Withings allereerste kijk op een luxe duikermodel.

Het zit boordevol dezelfde functies voor het volgen van de gezondheid als zijn broers en zussen - de ScanWatch en Steel HR - maar de Horizon is een zeker premium aanbod met een hoogstaand prijskaartje.

Het wordt vandaag in het VK, Frankrijk en Duitsland verkocht voor £ 499 / € 499 en in het vierde kwartaal van 2021 in de Verenigde Staten is het bijna het dubbele van de standaard ScanWatch.

Houd er echter rekening mee dat de ScanWatch Horizon tot 30 dagen meegaat na één keer opladen, en voor die prijs krijg je zowel een roestvrijstalen band als een band gemaakt van FKM-rubber voor betere sport en gebruik onder water.

Hoewel de gewone ScanWatch meer een kantoormoderne, strakke uitstraling heeft. Het nieuwe Horizon-model dat vandaag wordt gelanceerd, lijkt daarentegen meer op een Seamaster- of OMEGA-duiker dan op een Apple Watch of een andere smartwatch op de markt.

Volgens de gezondheidskenmerken zijn ze niets om mee te spotten. Op papier althans, Withings gaat head-to-head met Apple in bijna alle grote gezondheidsproblemen volgen categorieën, zoals de Horizon biedt alles van ECG-metingen , bloed zuurstof lezingen, slapen en fitness tracking, en ademhaling en hartslag onregelmatigheid waarschuwingen.

Naast alle hightech-functies voor het volgen van de gezondheid, is de Horizon verkrijgbaar in blauw of groen, en biedt een paar tijdloze klassiekers die elke serieuze duiker zou moeten hebben, waaronder een roestvrijstalen roterende ring en LumiNova (lees: glow in the dark) indices dat zou het lezen onder water of bij weinig licht een fluitje van een cent moeten maken. En ja, ondanks alle technologie die erin zit, heeft hij een waterbestendigheid van 10 ATM, geschikt om tot 100 meter diep te worden ondergedompeld.

