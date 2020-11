Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Withings maakt enkele van de meest indrukwekkende en stijlvolle hybride smartwatches waar dan ook op de markt, met betrouwbare tracking naast verfijnde looks, en het heeft dit jaar een grote korting op een reeks van hen voor Black Friday-week geslagen, allemaal op Amazon UK.

Het betekent dat u meer dan 35% korting kunt krijgen op bepaalde modellen, waaronder enkele horloges die al jaren tot onze topkeuzes behoren.

Ten eerste is er de Steel HR, misschien wel de kern van het aanbod van Withings, waarop u nu 33% kunt besparen - het is £ 113,95, een daling van £ 169,95 . Op dit moment is alleen de kleinere versie van 36 mm op voorraad, maar we geven eerlijk gezegd toch de voorkeur aan die maat - het is een slanker uiterlijk.

Het horloge heeft geweldige HR-tracking en een klein display op de analoge wijzerplaat om u een belangrijke statistiek zoals uw hartslag te laten weten wanneer u deze moet controleren.

Als je echter iets wilt dat een beetje krachtiger is voor actieve training, kun je upgraden naar de Steel HR Sport, die ook 33% korting en slechts iets duurder is. Om te beginnen wordt het geleverd met een meer ademende riem om in te oefenen en heeft het dezelfde tracking die je zou willen hebben.

Die versie is er maar in een maat van 40 mm, dus het is perfect als je een grotere pasvorm wilt. Deze week is het £ 126,95, een daling van £ 189,95 , en dat is eveneens een grote waarde voor een buitengewoon indrukwekkend horloge.

Tot slot, voor iets dat er een beetje funkier uitziet maar ook een nieuwere functie heeft in de vorm van ECG-metingen, kun je kiezen voor de Withings Move ECG, een nieuwer horloge waarvan we het ontwerp erg leuk vinden.

Het heeft een nog grotere reductie van 38%, tot slechts £ 80,95 vanaf £ 129,95 , waardoor het momenteel een van de meest betaalbare manieren is om een ECG-meting van een smartwatch te krijgen, en zelfs zonder die factor een geweldige prijs.

Deze deals zouden allemaal moeten duren tot 30 november, hoewel ze afhankelijk zijn van de voorraad, dus als je erover nadenkt om voor een Withings-horloge te kiezen, is dit het juiste moment!

Geschreven door Max Freeman-Mills.