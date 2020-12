Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vodafone en Disney werken samen om de Neo te creëren, een smartwatch voor kinderen.

Het horloge is beschikbaar vanaf begin 2021, met pre-registratie nu live, heeft een kindvriendelijk ontwerp, Vodafone- technologie en een groot aantal Disney- personages in zijn functies en apps, waaronder The Child (Baby Yoda), Minnie Mouse, Darth Vader en Iron Mens.

Inderdaad, personages uit meerdere eigendommen van Disney zullen deel uitmaken van de Neo-ervaring, inclusief favorieten uit Star Wars, Marvel, Pixar en, natuurlijk, Disneys eigen films.

Technische kenmerken zijn onder meer een camera van 5 megapixels aan de voorzijde, een activiteitstracker en bellen, chatten en videoberichten verzenden. Een ouder kan alles bijhouden wat er is geïnstalleerd en verder gaat met het horloge via de Vodafone Smart App die op zijn of haar eigen telefoon is geïnstalleerd. Dit omvat het toewijzen van vertrouwde contacten, die de enige contacten zijn die kunnen communiceren met de eigenaar van het horloge.

De schermtijd kan ook worden beheerd en de locatie van het apparaat volgen.

Ook op de Neo zelf is een kalender, waar ouders evenementen en herinneringen kunnen instellen. Weersinformatie is ook inbegrepen.

Een kind kan zijn eigen sidekick instellen uit de gevarieerde cast van personages om ze door horlogefuncties te leiden, terwijl nieuwe personages en ervaringen beschikbaar zullen zijn om op een later tijdstip zonder extra kosten toe te voegen.

De levensduur van de batterij zou in stand-by twee dagen duren, een hele dag bij redelijk gebruik. Het werkt op een Qualcomm 2500W-processor met 512 MB opslagruimte (voornamelijk voor fotos) en het scherm gebruikt een AMOLED-scherm van 390 x 390 pixels. Het heeft een ingebouwde 4G-verbinding.

Het Vodafone Neo smart kinderhorloge zal vanaf begin 2021 verkrijgbaar zijn in mint- of oceaanblauwe kleuren. Het wordt voor het eerst uitgebracht in Duitsland, Spanje en het VK, waar het vooraf £ 99 zal kosten voor een abonnement van £ 7 per maand voor meer dan 24 maanden (of £ 12 per maand gedurende 12 maanden). Italiaanse klanten zouden het snel daarna moeten krijgen.

Ouders hoeven geen mobiele Vodafone-klant te zijn om de Smart App met het horloge te gebruiken. U kunt uw interesse hier vooraf registreren .

Geschreven door Rik Henderson.