Three UK kondigt eindelijk mobiele Apple Watch-koppeling aan

(Pocket-lint) - Three UK biedt klanten nu de mogelijkheid om een GPS + Cellular Apple Watch Series 7 of SE te koppelen met een bestaande mobiele account.

Deze optie, die al een tijdje beschikbaar is via andere netwerken, geeft Three-abonnees nu de mogelijkheid om een Apple Watch te gebruiken om gesprekken en berichten aan te nemen, plus muziek te streamen zonder dat hun iPhone in de buurt hoeft te zijn.

Wanneer de Watch is gekoppeld, zal deze hetzelfde telefoonnummer gebruiken als de iPhone van de klant - met eSIM die nu eindelijk wordt ondersteund door het Britse netwerk.

Als onderdeel van de aankondiging biedt Three nu de Apple Watch Series 7 aan vanaf £20 per maand voor de eerste zes maanden, of de Apple Watch SE vanaf £12 per maand voor de eerste zes maanden.

Je krijgt ook drie maanden gratis Apple Fitness+ bij aankoop van een van beide.

Als je al een GPS + Cellular Apple Watch hebt, kun je die koppelen aan een mobiel abonnement van Three UK voor 7 pond per maand extra.

Meer informatie over het koppelen van je smartwatch vind je hier in de online gids van de provider. Je hebt wel een Apple iPhone 6s of hoger nodig om het te laten werken.

"We zijn verheugd dat we onze klanten smartwatch-koppeling kunnen aanbieden. Klanten hebben om deze mogelijkheid gevraagd omdat het zo'n geweldige manier is om in contact te blijven met alle dingen die belangrijk voor je zijn, zonder dat je je apparaat overal mee naartoe hoeft te nemen", zegt Andy Foy, directeur van nieuwe producten bij Three.

Geschreven door Rik Henderson.