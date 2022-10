Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Luxe horlogemaker TAG Heuer heeft vandaag niet één, maar twee nieuwe limited edition horloges aangekondigd met ieders favoriete Italiaanse loodgieter - niemand minder dan Nintendo's eigen Mario.

De nieuwe horloges zijn beide onderdeel van de TAG Heuer Formula 1 line-up, met een chronograaf (44mm) en tourbillon (45mm) versie van hetzelfde horloge voor het grijpen. Beide horloges zijn voorzien van Mario Kart referenties en zien er natuurlijk prachtig uit. En in tegenstelling tot andere zogenaamde limited editions, zijn deze echt - er zijn slechts 3.000 stuks van de chronograafversie beschikbaar, terwijl kopers van de prachtige tourbillonversie slechts 250 stuks zullen tellen.

Beide horloges zijn voorzien van een zwarte wijzerplaat met iets andere afwerkingen en ze worden om uw pols gebonden met banden van zwart kalfshuid met textuur, maar ook hier weer met verschillende afwerkingen.

"We zijn verheugd om de twee nieuwste stukken te onthullen die voortkomen uit onze samenwerking met Nintendo. De TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Editions (Chronograph en Chronograph Tourbillon) combineren op vakkundige wijze leuke gaming referenties die fans van Mario Kart over de hele wereld zullen verrukken, met verfijnde en hoogwaardige tijdwaarneming," aldus Frédéric Arnault, CEO van TAG Heuer via een persbericht. "De geest van de TAG Heuer Formula 1 collectie was de perfecte match voor mechanische Mario Kart limited editions, dankzij de moderne en speelse persoonlijkheid, gedreven door snelheid en vriendschappelijke competitie."

Zowel de chronograaf als de tourbillon versies van de TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition horloges gaan op 20 oktober 2022 in de verkoop en je kunt de jouwe kopen in TAG Heuer boutiques en online. Hoeveel je gaat betalen, is nog niet duidelijk. Maar als je het moet vragen, wil je het antwoord waarschijnlijk niet weten. Op de website van TAG Heuer kun je de komende dagen meer te weten komen.

Dit is ook niet de eerste Mario-crossover die TAG Heuer heeft verkocht. De Connected Super Mario was ook veel slimmer dan deze.

