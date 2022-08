Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - TAG Heuer heeft een nieuwe versie van zijn luxueuze Connected Calibre E4 smartwatch uitgebracht, en deze is voor Porsche fans en Porsche eigenaren. Het heet - nogal voorspelbaar - de TAG Heuer Connected E4 - Porsche Edition.

Naast de Porsche moniker op de bezel, is het geaccentueerd met dezelfde elektrisch blauwe kleur die verschijnt op de Taycan EV. Deze kleur verschijnt op de horlogekast, op de knoppen en is terug te vinden in de stiksels van de horlogeband.

De nieuwe wijzerplaat is geïnspireerd op printplaten en racecircuits en voegt iets toe aan het Porsche-thema.

Alsof dat nog niet genoeg is, kun je, als je het geluk hebt een compatibel Porsche automodel te hebben, complicaties op je wijzerplaat krijgen die je het batterijniveau en de kilometerstand van je auto laten zien.

Kleine details zijn er ook met opzet, zoals de 0-400 indexschaal geëtst in de gepolijste keramische bezel die verwijst naar de snelheid van de Taycan, maar die eigenlijk kan worden gebruikt om autofuncties en je hartslag af te lezen.

De rest van de kast is gemaakt van gezandstraald titanium, afgewerkt in zwart, terwijl de zwarte kroon aan de zijkant is gemaakt van staal en wordt omringd door zwart rubber.

De band is gemaakt van zwart kalfsleer op een rubberen basis en afgewerkt met een patroon dat eruitziet als koolstofvezel. Het is verwisselbaar, en het horloge wordt ook geleverd met een extra rubberen band.

Voor degenen die wat technische specificaties nodig hebben: de behuizing heeft een diameter van 45 mm en aan de voorkant zit een 1,39 inch OLED-display met een resolutie van 454 x 454 en een pixeldichtheid van 326ppi.

Er zit een 430mAh batterij in, naast de Snapdragon 4100+ processor die wordt gebruikt om het WearOS 2 besturingssysteem aan te drijven. Het toestel kan de hele dag de hartslag bijhouden en beschikt over een speciale sporttracking-app die kan worden gebruikt voor een aantal verschillende sporten en activiteiten.

Er is nog geen prijs bevestigd, maar gezien de luxe merknaam en de bestaande Calibre E4-modellen kunnen we verwachten dat hij behoorlijk prijzig zal zijn voor een smartwatch. Hij gaat in september in de verkoop.

Geschreven door Cam Bunton.