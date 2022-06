Tag Heuer is het nieuwste merk dat NFT's omarmt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tag Heuer heeft aangekondigd dat het de enigszins nevelige Web3-transitie omarmt, met als eerste stap de mogelijkheid voor gebruikers van zijn Connected Calibre E4 smartwatch om te pronken met een aantal van hun NFT's op hun wijzerplaat.

Voorlopig is het slechts één horloge dat de functionaliteit krijgt, maar Tag zegt dat dit slechts het begin is van een duw in dezelfde richting, dus het zou kunnen uitbreiden naar meer van haar oudere modellen in de loop van de tijd, voor zover we weten.

Bij de lancering heeft TAG samengewerkt met collecties van NFT's uit vier bronnen: Bored Ape Yacht Club, Cryptopunk, CLONE-X of WOW. Je kunt echter elke NFT die je hebt, weergeven op Ledger of Metamask.

Dat verklaart zeker de twee meest waardevolle verzamelingen op de markt in de vorm van BAYC en Cryptopunk.

Het zou interessant zijn om het Venn-diagram te bekijken van degenen die een vrij prijzige Tag Heuer smartwatch hebben en degenen die ook helemaal in zijn voor NFT's, maar hoe dan ook had de timing van de aankondiging waarschijnlijk beter gekund.

De NFT-markt bevindt zich midden in een enorme schommeling die de basisprijzen ziet kelderen en de investeringen van veel mensen echt in gevaar brengt, terwijl de cryptocurrency-markt in bredere zin een vergelijkbare verontrustende neergang ondergaat.

Geschreven door Max Freeman-Mills.