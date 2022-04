Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tag Heuer heeft een Golf Edition onthuld van zijn nieuwste smartwatch , de Connected Calibre E4.

Het golfhorloge is het nieuwste in een reeks Tag Heuer-smartwatches die de speciale editie-behandeling voor de golfbaan hebben gekregen, hoewel dit een behoorlijk grote sprong voorwaarts is ten opzichte van de laatste generatie.

Met het herontwerp van de Connected Calibre E4 biedt de Golf Edition bijna een identieke look. Zoals altijd zijn er echter een paar nette ontwerp eigenaardigheden door de Zwitserse horlogemaker gegooid.

Of je nu de voorkeur geeft aan een kast van 42 mm of 45 mm, beide hebben 1 - 18 markeringen rond de ring om elke hole op de baan aan te duiden, terwijl de gesp een magnetische balmarkering bevat die je kunt gebruiken bij het putten. Als knipoog naar het ontwerp van de golfbal is de standaard rubberen band van het apparaat ook wit en kuiltjes, met een zwarte riem die ook in de doos wordt meegeleverd.

In termen van slimme functies is dit een redelijk vergelijkbare afbeelding als wat we eerder van het bedrijf hebben gezien - en er wordt allemaal een back-up van gemaakt via de Tag Heuer Golf-app. Op het horloge ontvangen gebruikers 2D-kaarten van ongeveer 40.000 golfbanen, met een ingebouwde shottracker die ook automatisch genomen slagen kan registreren.

Interessant is dat het bedrijf opmerkt dat het volgen van dit schot momenteel beperkt is tot het eerste schot op elke hole, en eindigt wanneer een tweede schot wordt geregistreerd. Dit betekent dus dat, hoewel je die eerste slag op een nieuwe hole nooit zult missen, je de rest moet loggen.

De nieuwe functie voor het volgen van schoten wordt ook gebruikt, zegt Tag, om verbeterde clubaanbevelingen te bieden en heatmaps te verbeteren bij gebruik van de bestaande Driving Range-modus. Als je klaar bent met je ronde, kun je naar de bijbehorende app gaan en ook 3D-simulaties van je gelogde schoten bekijken.

De Connected Calibre E4 Golf Edition is nu verkrijgbaar vanaf $ 2.650 / £ 2.200 / € 2.500.

Geschreven door Conor Allison.