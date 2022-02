Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fans die wachten op de start van het Formule 1-raceseizoen van 2022, kunnen enthousiast zijn om meer te weten te komen over het nieuwste tie-in-uurwerk voor Red Bull Racing met partner TAG Heuer .

De TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition introduceert een nieuw design. De vernieuwde chronograaf heeft een roestvrijstalen behuizing van 43 mm en een armband met drie schakels in geborstelde oesterstijl, een middernachtblauw aluminium inzetstuk en een wijzerplaat met een rode accentstreep. Voor degenen die op zoek zijn naar een minder traditionele optie, biedt TAG Heuer een blauwe rubberen band met een stoffen textuur en streep.

Elders heeft het horloge een zware tachymeterring met hash-markeringen op de schaal, compleet met witte "Speed" -tekst op de 1 uur, een rood TAG Heuer-embleem met silhouetten op 12 uur en een cijferring geschilderd in Red Bull's kenmerkende rode en gele kleuren. Op de achterkant heeft TAG Heuer de solide kast gegraveerd met een Red Bull Racing-embleem, dat gepaard gaat met een geblokt vlagmotief.

Andere opmerkelijke kenmerken zijn ongelooflijke duurzaamheid, een waterbestendigheid van 200 meter, een Ronda 5040D quartz chronograaf uurwerk met een precisie van 1/10 seconde.

De TAG Heuer Formula 1 Red Bull Racing Special Edition is nu verkrijgbaar, in roestvrij staal of met de rubberen band, voor $ 2.000 in de VS.

Je kunt het kopen op de eigen website van TAG Heuer.

Geschreven door Maggie Tillman.