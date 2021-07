Tag Heuer Connected Super Mario is een limited edition Mario-smartwatch voor de superfan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tag Heuer werkt samen met Nintendo - in wat het het begin van een langdurige samenwerking noemt - met de Tag Heuer Connected Super Mario.

Deze limited edition-versie van Tags smartwatch zal slechts 2000 eenheden maken, maar het geeft je Mario om je pols, met aangepaste details om te pronken met je liefde voor de iconische Italiaanse loodgieter.

Er zijn een paar aanpassingen aan het Tag Heuer Connected-horloge , inclusief pictogrammen op de ring op de 3, 6 en 9 posities, evenals het M-logo op de kroon van het horloge.

Er zijn twee banden, met rood rubber voor een sportieve feel, of zwart leer op rood rubber voor een meer verfijnde, maar uitgesproken speelse look. Nogmaals, het M-logo staat op de gesp voor een unieke look.

Er komt ook een aangepaste verpakking en een Mario-rode reiskoffer.

Dat is voordat u bij alle grafische aanpassingen op de interface komt. Omdat dit een Wear-besturingssysteem is, is het gemakkelijk voor Tag om het een complete revisie te geven, zodat er meer Mario in je leven is.

Het kleurenschema van de interface weerspiegelt nu Mario-spellen, met wijzerplaten die zijn geëvolueerd naar Super Mario-versies. Er zijn wendingen op veelgebruikte Tag Heuer-wijzerplaten waarbij Mario betrokken raakt.

Om je te helpen je stapdoelen te bereiken, krijg je een andere animatie wanneer je mijlpalen van 25, 50 en 75 procent bereikt, met Super Mushrooms, Pipe en Super Star - en uiteindelijk de doelpaal voor 100 procent raakt.

Dat komt bovenop alle kernfunctionaliteit die dit horloge altijd biedt. Het is een Tag Heuer, dus het wordt geleverd met een stalen kast, afgewerkt met een hoge kwaliteit en een uitstekende smartwatch-ervaring.

Het is een horloge van 45 mm, boordevol sensoren om je sporttracking te geven, zoals hartslagmeting, met de Tag Heuer-app waarmee je je activiteiten kunt volgen. Er is ook een golf-app voor degenen die dit horloge willen gebruiken om hun golfspel te verbeteren.

Er is geen woord over wat het daadwerkelijk gaat kosten - maar met zeer beperkte aantallen, als je er een wilt, moet je snel handelen.