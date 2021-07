Tag Heuer x Super Mario-samenwerking wordt binnenkort onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tag Heuer onthult binnenkort een horloge in samenwerking met Nintendo en Super Mario.

We weten nog niet zeker of het Tag Heuer x Super Mario horloge een standaard polshorloge wordt of een smartwatch op basis van de Tag Heuer Connected . Andere recente samenwerkingsuurwerken waren - zoals de Golf Edition-releases en speciale editie-modellen voor UEFAs Euro 2020-toernooi.

Het zal waarschijnlijk erg populair zijn of/of, met zijn eigen afteltimer om te starten die al is gepost.

De lancering van het Nintendo-apparaat vindt plaats op donderdag 15 juli, met een teaser die het eenvoudig laat ratelen in een gesloten behuizing.

Het Twitter-account van Tag Heuer heeft ook zijn eigen geanimeerde tease gepost, hoewel het de onthullingsdatum verkeerd lijkt te hebben.

Er staat ten onrechte dat de onthulling op 13 juli zal plaatsvinden.

De Tag Heuer Connected heeft een aantal generaties doorgemaakt, waarbij het 2020-model het nieuwste is.

Het draait op een gevilde versie van Wear OS en heeft de typische designflair van het merk in de behuizing. Hopelijk wordt de Super Mario Limited Edition net zo spannend.