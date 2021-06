Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tag Heuer heeft een update geïntroduceerd voor de Connected Sport smartwatch- app, waarmee de manier waarop zwemmers en hardlopers hun trainingen kunnen volgen, wordt vernieuwd.

De Zwitserse horlogemaker heeft de update gegeven aan alle eigenaren van de Connected- reeks, waarbij de eigen tracking-app voortbouwt op de recente introductie van een nieuwe wellness-app en verbeterde golffuncties .

De belangrijkste van de twee updates is op de zwemafdeling - het is een geheel nieuwe toevoeging aan de app waarmee gebruikers hun sessie in één oogopslag kunnen zien.

Het aantal ronden, de totale afstand, de interval-uitsplitsingen zijn allemaal beschikbaar om te bekijken tijdens het zwemmen, terwijl calorieverbranding en SWOLF - de efficiëntiemaatstaf die het aantal slagen in een zwembadlengte en de tijd die nodig was om te zwemmen bij elkaar optelt de lengte - vind je in de bijbehorende smartphone-app.

Uiteraard is er ook automatische rondedetectie, met Tag zelfs een manier om te detecteren welk type slag u uitvoert - of het nu gaat om freestyle, schoolslag, vlinder of rugslag.

Als aanvulling op deze nieuwe smarts voor zwemmen, is indoor hardlopen ook geüpgraded in de update.

De app laat nu loopbandgebruikers zien in welke hartslagzone ze zich bevinden tijdens het hardlopen, en laat ook toe om de totale afstand in te voeren aan het einde van een sessie. Hierdoor kan de app automatisch het tempo berekenen, met een volledige analyse achteraf die beschikbaar is in de bijbehorende app.

Al met al is het een vrij grote upgrade voor Tag-gebruikers, maar ook een die voortkomt uit de recente fusie van Google en Samsung met Wear OS en Tizen.

Het kan automatisch worden gedownload via Wi-Fi tijdens het opladen, of handmatig via de Google Play Store.

Geschreven door Conor Allison.